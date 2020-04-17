Almanya korona ile nasıl "normale" dönecek?

Peki Almanya korona ile normal hayata nasıl dönecek?Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başbakanları ile Çarşamba günü yaptığı toplantıda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin yavaş yavaş gevşetilmesi kararı alındı. Buna göre ülkede 20 Nisan'dan itibaren 800 metrekareye kadar olan mağazalar yeniden açılacak. Bu uygulama ile korona krizinde iflas etme riski yüksek olan perakendeciler ve küçük dükkân sahiplerinin korunması amaçlanıyor. Ancak Başbakanlık, insanları kent merkezine çekip kalabalık gruplar oluşmasına neden olabilecek büyük alışveriş mağazaları, alışveriş merkezleri ile mobilya mağazalarının bir süre daha kapalı kalmasına karar verildiğini açıkladı. Kitapçı, oto galeri ve bisiklet mağazaları ise büyüklük sınırlaması getirilmeden açabilecek. Öte yandan virologlar, havaları ısınması nedeniyle insanların kurallara uymak koşuluyla temiz hava almak için dışarı çıkabileceğini, bisiklete binebileceğini belirtiyor. Oto galerilerin açılmasının da Almanya'da otomotiv sektörü üzerindeki baskıyı azaltacağı tahmin ediliyor. Salgın öncesinde yaşanan dizel skandalı nedeniyle otomobil satışlarında düşüş kaydedilmişti.

Okullar 4 Mayıs'ta açılacak Almanya'da yaklaşan lise bitirme sınavlarına girecek öğrenciler istisnaî olarak önümüzdeki haftadan itibaren eğitime başlayacak. Ancak Almanya'da genel olarak okullar ve üniversiteler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacak. Öncelikle geçiş senesinde olan lise son sınıflar ve ilkokul son sınıf öğrencileri eğitime başlayacak. Öğrenciler yeterli mesafenin sağlanacağı küçük gruplar halinde ders yapacak ve okullarda temizlik olanakları iyileştirilecek. Eğitime tam olarak ne zaman başlanacağının ayrıntılarını ise eyalet yönetimleri belirleyecek. Üniversite ve yüksekokullardaki kütüphaneler belirlenen koşullar altında yeniden hizmet verebilecek. Üniversite öğrencilerinin sınavları yapılacak ve virüsten korunma olanakları olan iş yerlerinde meslek eğitimlerine de devam edebilecekler. 4 Mayıs'tan itibaren belirlenen hijyen koşullarını uygulayan kuaförler açılacak. Ancak masaj salonları, güzellik merkezleri ve genelevler kapalı kalacak. Fizik tedavi merkezleri, gıda ve hijyen ürünleri satan dükkânlar, eczane, inşaat malzemesi satan mağazalar, benzin istasyonları, çamaşırhaneler, banka ve postaneler ile gazete bayileri alınan sıkı önlemlere rağmen hizmet vermeye devam ediyordu. Ülkedeki inşaatların büyük bir bölümünde de kısıtlama yapılmamıştı.

Merkel ile eyalet başbakanlarının önlemleri görüştüğü kriz toplantısında, Almanya'da genel olarak maske takma zorunluluğu getirilmemesine karar verildi, ancak maske takılması tavsiye edildi. Hangi yasaklar sürecek? En az bir buçuk metre sosyal mesafe kuralı uygulanmaya devam edecek. Buna göre bireyler yalnız veya evi paylaştığı kişilerle dışarda gezebiliyor ya da en fazla bir kişiyle buluşabiliyor. Sosyal mesafe, SARS-CoV-2 virüsünün yayılma potansiyelini düşürmek açısından önemli. Yeni tip koronavirüs bulaşan bir kişinin virüsü ortalama üç kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyordu. Ama alınan önlemlerle şimdi yeniden bulaştırma ortalaması 1'e geriledi. Yani enfekte bir kişinin virüsü ortalama olarak en fazla bir kişiye bulaştırıyor. Yeniden sayısının bu oranda kalması durumunda Covid-19 hastalarının tedavisinde hastanelerin kapasitesi aşılmamış oluyor. Küçük çocukların hijyen ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının güç olması nedeniyle anaokulları kapalı kalacak. Sadece sağlık ve bakım personeli, market çalışanları gibi çalışması zorunlu olanların çocuklarına yuvaya gitme olanağı sağlandı.