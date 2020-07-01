Almanya korona krizi gölgesinde AB koltuğunu devralıyor

"Birlikte. Avrupa'yı yine güçlü yapalım" sloganı ile görevi üstlenen Almanya'nın altı aylık dönem başkanlığı programına ilişkin açıklanan taslak metinde de "güçlü Avrupa" vurgusu öne çıkıyor. Metinde şu ifadelere yer veriliyor: "Almanya'nın dönem başkanlığı sırasında Avrupa'nın ekonomik gücünü, rekabet yeteneğini yeniden kazanması için tüm gücümüzle çalışacağız" ifadesi yer aldı.

AB'ye Euro Bölgesi'ndeki borç krizi ve 2015'teki sığınmacı krizi döneminde liderlik eden Merkel, koronavirüs karşısında dayanışma çağrısında bulunuyor. Alman parlamentosunda yakın zamanda yaptığı bir konuşmada Merkel, "Pandemi nedeniyle AB ülkelerinin ekonomik beklentilerinin kaybolmasına izin vermemeliyiz" demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in altı ay sürecek olan dönem başkanlığı boyunca öncelik vermesi gereken konuların başında koronavirüs salgını sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz yer alıyor. Birliğin, ekonomik yardım paketi ve yeni bütçe üzerinde anlaşma sağlaması gerekiyor.

Berlin'in başlıca gündem maddesi koronavirüs salgınından zarar gören AB ekonomilerine yardım olacak.Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomisi olan Almanya, 27 üyeli Birliğin dönem başkanlığını zorlu bir dönemde üstleniyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin ekonomik krizle karşı karşıya kalan AB'nin, Almanya'nın dönem başkanlığı sırasında 1 trilyon euroluk bütçe üzerinde anlaşma sağlaması öngörülüyor. Ayrıca koronavirüsten ekonomileri ağır hasar gören İtalya ve İspanya gibi ülkelere yardım için bir fon kurulması konusunun 17-18 Temmuz'da yapılacak zirvede ele alınması planlanıyor. Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mayıs ayında 500 milyar euroluk bir yardım fonu oluşturulmasını önermişti.

Birliğin koronavirüs sınavı

Almanya'nın dönem başkanlığı koronavirüs salgınının, AB içeriside Birliğin geleceğine ilişkin tartışmaların yaşanmasına neden olduğu bir dönemde gerçekleşecek. Salgın, üye ülkelerin ulusal sınırları kapatmasına ve ulusal politikalarına öncelik vermesine neden olmuştu.

Düşünce kuruluşu DGAP'nin yöneticisi olan Daniela Schwarzer, ekonomi ve sağlık alanındaki krizlerin sosyal, siyasi gerginlik ve bölünmeleri tetikleyeceğine dikkat çekiyor. Schwarzer, ayrıca bundan sonra sağlanacak olan ekonomik iyileşmenin dijitalleşme, Avrupa projelerinde daha çevre dostu politikaların izlenmesi gibi temel değişikliklerin önünü açması gerektiğini belirtiyor.