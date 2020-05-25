Almanya korona önlemlerini uzatıyor

Gevşetmeler ise kademeli olarak devam edecek.Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in salgına karşı alınan önlemleri 5 Temmuz'a kadar uzatmayı planladığını açıkladı. Berlin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seibert, sosyal mesafe, temas kısıtlamaları ve hijyen kurallarının herkes için bağlayıcı olacak şekilde bu tarihe kadar devam edeceğini belirtti. Seibert, "Birlikte sağladığımız ilerlemeleri tehlikeye atmak istemiyoruz" diye sözlerini sürdürdü.

Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun'ın bugün eyalet temsilcileri ile görüştüğüne işaret eden Seibert, görüşmede temel kurallarla ilgili ortak bir noktada anlaşma sağlamanın amaçlandığını, bununla birlikte gevşetmeler konusunda bölgesel farklılıklar olabileceğini söyledi.

Ramelow tartışması

Seibert, gazetecilerin "korona kabinesi" olarak adlandırılan ilgili bakanların bugün toplanmaması ile ilgili sorularına da yanıt verdi. "Bakanlar düzeyinde görüşülecek konuların henüz karar alınabilecek kadar olgunlaşmadığını" ve toplantının bu nedenle gerçekleşmediğini belirten Seibert, bunun salgın önlemlerini tamamen kaldırmak isteyen Thüringen Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow'un açıklamalarıyla ilgisi olmadığını ifade etti.