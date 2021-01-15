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Almanya korona tedbirlerini sertleştirmeye hazırlanıyor

15.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Almanya korona tedbirlerini sertleştirmeye hazırlanıyor

Almanya 31 Ocak tarihine kadar geçerli olan pandemi tedbirlerinin geçerlik süresini uzatmaya ve önlemleri sertleştirmeye hazırlanıyor.

Almanya’da Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla 25 Ocak tarihinde yapmayı öngördüğü korona toplantısı gelecek haftaya çekildi. Merkel dün lideri olduğu Hrıstiyan Demokrat Birlik partisinin yürütme kurulu toplantısında pandemide 31 Ocak tarihinden itibaren izlenecek yol haritasının belirleneceği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkel koronavirüsün ancak ek çabalarla durdurulmasının mümkün olduğunu söyledi. Virüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon geçirmiş yeni türlerinin "büyük endişe" yarattığını söyleyen Merkel bu mutantların daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu ifade etti. Zamanla yarışıldığını ifade eden Almanya Başbakanı karar almak için 25 Ocak tarihinin beklenemeyeceğini söyledi. Merkel tedbirlerin sertleştirilmesi halinde salgının durdurulabileceğini ifade etti.

RKI: "Kati bir uygulama yok"

Almanya'da koronavirüs pandemisinden sorumlu olan Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Robert Wieler de Merkel'in açıklamaları öncesinde daha sert tedbirler alınması gerektiğini belirtmişti. Wieler "Şu anda aldığımız tedbirler bana göre tam bir kapanma değil" diye konuşmuştu. "Hâlâ çok fazla istisna var ve kati bir uygulama da söz konusu değil" diyen Wieler virüsün yeni türlerine ilişkin olarak da "Durumun çok daha kötü hale gelmesi muhtemel" diye konuştu. Robert Koch Enstitüsü'nün elindeki verilere göre Almanya'daki 16 koronavirüs vakasında İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe rastlandı, 4 vakada ise Güney Afrika'daki mutasyon görüldü.

RKI'nin verilerine göre Almanya'da halk ilk kapanmaya nazaran daha hareketli. Wieler 2020 yılının ilkbahar mevsimine göre çok daha fazla insanın sokaklarda olduğunu belirtti.

Bild gazetesinin toplu taşıma araçlarının kullanımının durdurulacağı yönündeki iddiasını Merkel yalanladı. Toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması gerektiğini belirten Merkel evden çalışmanın artırılması ve temasların düşürülmesini hedeflediklerini belirtti.

Vaka sayısı 2 milyonu geçti

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı Cuma sabahı itibarı ile 2 milyonu geçti. Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içinde 22 bin 368 kişinin daha koronavirüse yakalandığını ve böylece pandemide toplam vaka sayısının 2 milyon 958'e yükseldiğini açıkladı. Almanya'da koronavirüs nedeniyle bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı da bin 133 olarak açıklandı. Toplam can kaybı da böylece 44 bin 994'e çıktı. Almanya'da günlük can kaybı Perşembe günü zirve yapmış ve bin 244 olarak kayıtlara geçmişti.

AFP, dpa / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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