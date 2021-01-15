Almanya korona tedbirlerini sertleştirmeye hazırlanıyor

Almanya’da Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla 25 Ocak tarihinde yapmayı öngördüğü korona toplantısı gelecek haftaya çekildi. Merkel dün lideri olduğu Hrıstiyan Demokrat Birlik partisinin yürütme kurulu toplantısında pandemide 31 Ocak tarihinden itibaren izlenecek yol haritasının belirleneceği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkel koronavirüsün ancak ek çabalarla durdurulmasının mümkün olduğunu söyledi. Virüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon geçirmiş yeni türlerinin "büyük endişe" yarattığını söyleyen Merkel bu mutantların daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu ifade etti. Zamanla yarışıldığını ifade eden Almanya Başbakanı karar almak için 25 Ocak tarihinin beklenemeyeceğini söyledi. Merkel tedbirlerin sertleştirilmesi halinde salgının durdurulabileceğini ifade etti.

RKI: "Kati bir uygulama yok"

Almanya'da koronavirüs pandemisinden sorumlu olan Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Robert Wieler de Merkel'in açıklamaları öncesinde daha sert tedbirler alınması gerektiğini belirtmişti. Wieler "Şu anda aldığımız tedbirler bana göre tam bir kapanma değil" diye konuşmuştu. "Hâlâ çok fazla istisna var ve kati bir uygulama da söz konusu değil" diyen Wieler virüsün yeni türlerine ilişkin olarak da "Durumun çok daha kötü hale gelmesi muhtemel" diye konuştu. Robert Koch Enstitüsü'nün elindeki verilere göre Almanya'daki 16 koronavirüs vakasında İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe rastlandı, 4 vakada ise Güney Afrika'daki mutasyon görüldü.