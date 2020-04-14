Almanya koronadan çıkış stratejisini tartışıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel Çarşamba günü eyalet başbakanları ile birlikte Almanya’daki tedbirlerin gevşetilmesi konusunu görüşecek. Bu görüşme öncesinde dün Alman ulusal bilim akademesi Leopoldina koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmesine yönelik tavsiyelerini açıkladı. Merkel, Leopoldina’nın tavsiyelerini bundan sonra izlenecek yol için "çok önemli" diye nitelendirmişti. Tavsiyeler Alman siyasetçiler arasında da geniş yankı buldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Eğitim Bakanı Anja Karliczek (CDU) akademinin yaptığı önerilerin yerinde ve doğru olduğunu belirtti. Ağız ve burnu kapatan maskenin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Karliczek, Passauer Neue Presse'ye yaptığı açıklamada, "Bütün önlemlerde mesafe ve hijyene mutlaka uyulmaya devam edilmesi zorunluluktur. Buna ek olarak Leopoldina'dan bilim insanlarının önerdiği gibi kamuya açık kapalı alanlarda ağır ve burnu koruyan maske takılmalıdır“ dedi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Christine Lambrecht de koronavirüs krizinden sonra Almanya'da kısıtlanan bütün özgürlüklerin yeniden devreye konulacağını söyledi. Bakan, Alman Yazı işleri Ağı’na yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanı olarak kısıtlamaların insan yaşamı ve sağlığının korunması için gerekli olduğu süreden daha uzun olmamasına çalışacağım" dedi. Lambrecht halihazırda alınan önlemlerin ise ölçülü ve yerinde olduğunu kaydetti.

"Gelişmelere göre gevşetilmeli" Rheinland-Pfalz Eyaleti’nin Sosyal Demokrat Partili Başbakanı Malu Dreyer de koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin gelişmelerle bağlantılı olması gerektiği görüşünde. Dreyer, gevşetme kararı alınırken koronavirüs bulaşan kişilerin sayısının azalması, sağlık sisteminin yeterli kapasiteye sahip olması, virüs bulaşanlar ve görüştükleri insanların durumlarının yeterince takip edilmesi, koruma teçhizatı ve test sayısının artırılması gibi faktörlerin göz önünde bulundurulmasını istedi. Dreyer, "Bu gelişmelerle bağlantılı olarak ilk aşamada ekonominin bir bölümü ve okullarda tedbirler gevşetilebilir" dedi. Bakan yeni salgın vakalarının sayısının hızlı bir artış kaydetmemesi halindeyse ikinci aşamada önlemlerin daha da gevşetilebileceğini ve gastronominin bir bölümünün açılabileceğini söyledi. Sol Partili Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow ise sıkı kurallar eşliğinde perakende dükkanların kademeli olarak açılabileceği görüşünde. Ramelow, bunun için daha fazla personelin çalışmasının şart olduğunu ve hem mesafenin korunmasının hem de sık kontreller yapılmasının gerekli olduğunu belirtti. Remalow’a göre tedbirlerin gevşetilmesi konusunda Almanya’nın bütün eyaletleri ortak hareket etmeli.

En fazla koronavirüs vakalarının görüldüğü eyaletlerden Kuzey-Ren Vesfalya'nın Hristiyan Demoktrat Birlik Partili Başbakanı Armin Laschet de vatandaşların küçük ve dikkatli adımlara hazırlanması gerektiğini kaydetti. Saar Eyaleti’nin Hristiyan Demokrat Birlik Partili Başbakanı Tobias Hans ise "Burada önemli olan normale dönülmesi değil, yeni normalleşmenin nasıl göründüğü" diyerek örnek bir plan hazırlanması gerektiğini belirtti. "Okullar kademeli olarak açılsın" Yeşiller eş genel başkanları Annalena Baerbock und Robert Habeck ise okul ve yuvaların önlemler altında kademeli olarak açılmasını istedi. Her iki siyasetçi partili arkadaşlarına yönelik kaleme aldıkları mektupta, Leopoldina’dan bilim insanlarının önerdiğinden farklı olarak orta dereceli okullardaki son sınıf öğrencilerinin öncelikli olarak okula başlaması gerektiği görüşünü dile getirdi. Siyasetçiler lise son sınıflardaki öğrencilerin yanı sıra 1-6’ıncı sınıfların da öncelikli olarak okula başlaması gerektiğini savundu. Yeşiller’in eş genel başkanları çocuk yuvalarının ise kademeli olarak açılmasını önerdi.

Baerbock ve Habeck, öncelikle sistemin işlemesi için büyük önem taşıyan sağlık, altyapı, güvenlik gibi sektörlerde çalışan vatandaşların çocuklarının yuvaya başlayabileceği, daha sonra ise salgının daha az yaygın olduğu yerlerdeki yuvaların açılabileceğine işaret etti. Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki ise kamusal yaşamın önümüzdeki haftadan itibaren tekrar canlandırılmasını önerdi. Kubicki Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Halihazırda kapalı olan bütün dükkanları mesafe kuralı korunduğu sürece yeniden açılabilir. Bir şüphenin oluşması halinde giriş kontrolleri konulabilir“ dedi. Liberal siyasetçi masalar arasında mesafe olması şartıyla restoranların da yavaş yavaş açılmasına sıcak baktığı belirtti. Bilim akademisi ne önermişti? Alman ulusal bilim akademisi Leopoldina’dan bilim insanları dün koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi konusundaki tavsiyelerini açıkladı. Akademi otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirmesini önerdi.