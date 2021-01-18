Almanya koronavirüs kısıtlamalarını uzatmaya hazırlanıyor

Karar için gözler Başbakan Merkel'in eyalet başbakanları ile Salı günü yapacağı toplantıda.Almanya'da koronavirüs salgınının önüne geçilebilmesi için uygulanmaya başlayan kısıtlamaların uzatılması bekleniyor. Daha önce alınan kararla 31 Ocak'a kadar geçerli olan kısıtlamaların iki hafta daha uzatılabileceği belirtiliyor. Önlemlerin de sıkılaştırılması gündemde. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başbakanları ile Salı günü yapacağı toplantıda önlemler masaya yatırılacak. Bu buluşma öncesinde açıklama yapan Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi Bakanı Peter Altmaier,31 Ocak'a kadar sürmesi planlanan kısıtlamaların bu tarihten itibaren uzatılması ve sıkılaştırılması yönünde görüş bildirdi. Maliye Bakanı Scholz, kısıtlamaların uzatılmasının yararlı olacağını belirterek, "Bunun 14 gün daha uzayacağını varsayıyorum" dedi. "Kimse ekonomiyi felç etmek istemiyor" Önlemlerin sıkılaştırılmasının da beklendiğini kaydeden Scholz, sokağa çıkma kısıtlamalarının da bu çerçevede değerlendirilebileceğini belirterek, "Bu olası bir önlem, ancak ilk sırada yer alan konu değil" dedi.

Scholz pazar akşamı Bild gazetesine yaptığı açıklamada, işletmelerin personellerinin evlerinde çalışabilmeleri (Homeoffice) konusunda daha fazla sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Ancak Scholz, bu uygulamanın zorunlu hale getirileceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Scholz, işletmelerin kapatılmaması için için önlem alınacağını belirterek, "Kimse ekonomiyi felç etmek istemiyor" diye konuştu. Ekonomi Bakanı Altmaier ise önlemlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde enfeksiyon dalgasını kesin olarak kıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Altmaier, Düsseldorf'ta yayımlanan Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Son alınan önlemler (salgının) yavaşlamasına ve enfeksiyon sayısında son zamanlarda hafif bir düşüşe yol açtı, ancak elde edilen sonuçlar beklentilerin çok altında kalıyor" dedi. Ekonomi Bakanı, rakamların hala çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Virüs mutasyonları yayılmaya devam ederse dinamiklerin bir kez daha hızlanması riski var" diye konuştu. Bakan, federal ve eyalet hükümetlerinin son aylarda aldığı kararların ise yeterli tam sonuç vermediğini kaydetti.