Almanya Krizlere Rağmen Türkiye’nin En Önemli Ticaret Ortağı

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier başkanlığındaki 80 kişilik heyetin iki günlük Türkiye ziyareti Perşembe günü başladı. Altmaier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümet yetkilileri ile bir araya gelirken, özellikle ekonomi ve enerji alanında önemli görüşmelerde bulunacak. Altmaier'in heyetinde, Siemens, BASF ve EON gibi Alman devlerinin yanısıra, Türkiye'de yatırım ve ortakları bulunan orta ölçekli şirketlerden temsilciler bulunuyor. Ziyaret kapsamında 5 yıl önce kurulması kararlaştırılan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) ilk kez bir araya gelirken, Türk-Alman Enerji Forumu da toplanacak.

Türkiye’de 9,3 milyar dolar yatırım stoğu

Diplomatik krizler ve siyasi gerginliklerle geçen son iki yılın ardından, Almanya ve Türkiye arasında yeniden yakınlaşma yaşanırken, Altmaier’in gezisi kapsamında ilişkilerin güçlendirme amaçlı anlaşmaların yapılması bekleniyor. Geçen ay sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin’e yaptığı ziyaret kapsamında, Başbakan Angela Merkel, Türkiye’ye doğrudan mali yardımın olmayacağını, ancak Alman firmalarının daha fazla yatırım yapması için görüşmeler yapılacağını duyurmuştu. Resmi rakamlara göre Türkiye’de 7 bin 200 Alman firması faaliyet yürütürken, Almanya, yaşanan son krizlere rağmen Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor. 2017 verilerine göre, Türkiye’nin ihracatında geçen yıl 15,1 milyar dolarla birinci, ithalatında ise 21,3 milyar dolarla Çin’den sonra ikinci sırada yer alan Almanya’nın Türkiye’de 9,3 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım stoku bulunuyor. Almanya'nın ihracatında Türkiye'nin payı yüzde 1,8, ithalatında ise yüzde 1,6 seviyesinde bulunuyor.