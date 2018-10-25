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Almanya Krizlere Rağmen Türkiye’nin En Önemli Ticaret Ortağı

25.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier başkanlığındaki 80 kişilik heyetin iki günlük Türkiye ziyareti Perşembe günü başladı. Resmi rakamlara göre Türkiye’de 7 bin 200 Alman firması faaliyet yürütürken, Almanya, yaşanan son krizlere rağmen Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor

Almanya Krizlere Rağmen Türkiye’nin En Önemli Ticaret Ortağı

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier başkanlığındaki 80 kişilik heyetin iki günlük Türkiye ziyareti Perşembe günü başladı. Altmaier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümet yetkilileri ile bir araya gelirken, özellikle ekonomi ve enerji alanında önemli görüşmelerde bulunacak. Altmaier'in heyetinde, Siemens, BASF ve EON gibi Alman devlerinin yanısıra, Türkiye'de yatırım ve ortakları bulunan orta ölçekli şirketlerden temsilciler bulunuyor. Ziyaret kapsamında 5 yıl önce kurulması kararlaştırılan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) ilk kez bir araya gelirken, Türk-Alman Enerji Forumu da toplanacak.

Türkiye’de 9,3 milyar dolar yatırım stoğu

Diplomatik krizler ve siyasi gerginliklerle geçen son iki yılın ardından, Almanya ve Türkiye arasında yeniden yakınlaşma yaşanırken, Altmaier’in gezisi kapsamında ilişkilerin güçlendirme amaçlı anlaşmaların yapılması bekleniyor. Geçen ay sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin’e yaptığı ziyaret kapsamında, Başbakan Angela Merkel, Türkiye’ye doğrudan mali yardımın olmayacağını, ancak Alman firmalarının daha fazla yatırım yapması için görüşmeler yapılacağını duyurmuştu. Resmi rakamlara göre Türkiye’de 7 bin 200 Alman firması faaliyet yürütürken, Almanya, yaşanan son krizlere rağmen Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor. 2017 verilerine göre, Türkiye’nin ihracatında geçen yıl 15,1 milyar dolarla birinci, ithalatında ise 21,3 milyar dolarla Çin’den sonra ikinci sırada yer alan Almanya’nın Türkiye’de 9,3 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım stoku bulunuyor. Almanya'nın ihracatında Türkiye'nin payı yüzde 1,8, ithalatında ise yüzde 1,6 seviyesinde bulunuyor.

Rusya’dan sonra en çok Alman turist Türkiye’ye gidiyor

Türkiye, Almanya'nın dış ticaretinde 13. sırada yer alıyor. Almanya, Rusya’nın ardında, Türkiye’ye en fazla turist gönderen ikinci ülke konumunda. 2018’in ilk 8 aylık dönemimde Rusya'dan 4 milyon 186 bin 512, Almanya'dan 2 milyon 976 bin 266 ziyaretçi gelirken, bu sayının yıl sonuna kadar 3,5 milyonu geçmesi bekleniyor.

“Koşullar normalleşirse yatırımlar da artar”

Altmeier’in ziyareti öncesinde Alman basınında yer alan haber ve analizlerde, Alman firmalarının Türkiye'deki ekonomik krizin yanısıra, hukuk devleti alanında yaşanan sorunlardan ötürü yeni yatırımlar konusunda çekincileri olduğu, Türk tarafının Alman yöneticilerinin endişelerini giderecek bazı vaatlerde bulunacağı ve reform sözü vereceği öne sürüldü. Ekonomi Bakanı Altmaier, Almanya’nın, Türkiye’yle istikrarlı ve canlı bir ekonomik ilişkiden yana olduğunu, iki ülke arasında gerçekleşecek somut ekonomik projelerle siyasi güven ortamının da yeniden oluşacağını belirterek, Alman hükümetinin ekonomik sorunların üstesinden gelmesi için destek vereceğini ifade etti. Altmaier, koşulların ‘normalleştirilmesi’ durumunda Almanya’dan yatırımların da artacağı mesajını verirken, Alman Demiryolları’nın 35 milyar Euro karşılığında Türkiye’deki demiryolları ağını modernleştirmesi iki ülkenin en önemli projelerinden biri olarak tanımlanıyor.

Türkiye'nin ekonomik açıdan zora girmesinin Almanya’nın ekonomik sistemini olumsuz etkileyeceğini belirten Avrupa Türk İşadamları Birliği (BTEU) Başkanı Ahmet Güler, ilişkilerin düzelmesinin iki tarafın da çıkarına olduğu görüşünde.

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