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Almanya Küresel Askeri Gücünü Arttırmak İstiyor

19.11.2019 18:03 | Son Güncelleme

2.Dünya Savaşı'ndan beri savunma amaçlı bir güvenlik politikası izleyen Almanya, güvenlik ve dış politikasını yeniden şekillendirerek, kendine uluslararası arenada yeni bir yer arıyor. Ancak Alman ordusunun envanteriyle ilgili son sayılar, silahlı kuvvetlerdeki eksikliklerin boyutunu ortaya koyuyor

Almanya Küresel Askeri Gücünü Arttırmak İstiyor

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savunma amaçlı bir güvenlik politikası izleyen Almanya, güvenlik ve dış politikasını yeniden şekillendirerek, kendine uluslararası arenada yeni bir yer arıyor.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, ülkede diplomatik, askeri, ekonomik, ticari, güvenlik ve kalkınma çalışmalarını koordine edecek bir "milli güvenlik konseyi" kurulmasını talep etti, ayrıca Alman ordusunun uluslararası askeri görevlere daha aktif katılması yönündeki talebiyle ülkede yoğun tartışma başlattı.

Almanya’nın stratejik çıkarlarını gerektiğinde NATO’dan bağımsız koruması gerekebileceğini ifade eden bakan, yaptığı açıklamalarda özellikle Doğu Asya ve Hint Pasifik bölgesine Alman askerlerinin gönderilebileceğini ima etti. Ancak Alman ordusunun envanteriyle ilgili son sayılar, silahlı kuvvetlerdeki eksikliklerin boyutunu ortaya koyuyor ve Kramp-Karrenbauer’in hedefinin gerçekleştirilmesinin çok zor olacağını gösteriyor.

Buna göre orduya ait helikopterlerin, savaş uçaklarının ve tanklarının büyük bölümü bakım ve yedek parça eksikliği yüzünden görev yapamayacak durumda. Orduda en çok sıkıntı oluşturan araçlardan, 75 NH-90 tipi helikopterden sadece 44'ünün, 71 Sikorsky CH 53 nakliye helikopterinden ise 48'inin kullanılabilir olduğu aktarılırken, 93 Tornado savaş uçağından 57'sinin kullanılabilir durumda bulunduğu kaydedildi. Alman hava filosunun en önemli unsurlarından sayılan A400M nakliye uçaklarından ise sadece 19'u kullanılabilir durumda.

Konuyla ilgili haberlerde, Alman ordusunda çok az sayıda askerin koruyucu yelek, postal, üniforma, modern miğfer ve gece görme cihazlarıyla donatılmış durumda olduğu da belirtildi. Uzmanlar, yıllarca izlenen tasarruf politikaları nedeniyle yatırım yapılmayan Alman ordusunun hareket kabiliyetini yitirdiğini, subay ve astsubay eksikliği nedeniyle eğitimlerin zor yapıldığını ve tatbikatların bile iptal olmasının artık olağan bir durum haline geldiğini belirtiyorlar.

Savunma Bakanlığı ilgili haberlere tepki olarak bir açıklama yaparak, askeri harcamalarını 2020’de 50 milyar Euro'ya çıkacağını duyurdu. Bu sayı, askeri harcamaların gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 1,42 oranında olması anlamına geliyor. Başkan Donald Trump, Almanya’yı kendi savunması için gereken harcamayı yapmamak, NATO’ya verilen GSYH’nin yüzde 2’sini savunmaya harcama taahhüdünü yerine getirmemekle eleştiriyor.

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