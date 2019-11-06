HABER

Almanya Kürt Toplumu Başkanı Toprak’a ölüm tehdidi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2019 21:13 | Son Güncelleme

Yeşiller Partili Özdemir ve Roth, Sosyal Demokrat Partili Devlet Bakanı Michael Roth’dan sonra Almanya Kürt Toplumu Başkanı Toprak da ölüm tehdidi aldı.

Almanya Kürt Toplumu Başkanı Toprak’a ölüm tehdidi

Almanya’da siyasileri hedef alan ölüm tehditlerinin yankısı sürerken bugün Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak’ın da tehdit edildiği bir mektup aldığı açıklandı.

Almanya Kürt Toplumu Başkan Yardımcısı Mehmet Tanrıverdi, Toprak’ı hedef alan ölüm tehdidini "çok ciddiye” aldıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını açıklarken, güvenlik makamlarına gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı.

Tehdit yazısının, Neonazi ve Hitler selamı olarak bilinen “Sieg Heil! Heil Hitler” imzası taşıdığı bilgisini paylaşan Almanya Kürt Toplumu, bunun dikkatlerin Neonazilere çevrilmesine yol açtığına işaret etmekle birlikte “tehdidin arkasında Türk milliyetçilerinin olma ihtimalinin de dışlanamayacağına” dikkat çekti.

“Özgürlüğümüzü savunup, koruyacağız”

Tanrıverdi, “Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin, Almanya’da da ifade özgürlüğümüzü elimizden almasına izin vermeyeceğiz, bu özgürlüğümüzü Almanya’da savunup, koruyacağız” diye konuştu.

“Belirli halk topluluklarında radikalleşme olduğunu” söyleyen Tanrıverdi, toplumdaki artan kutuplaşmanın ve kullanılan dildeki vahşiliğin artan oranda ifade özgürlüğünü tehdit eder noktaya geldiğini de sözlerine ekledi.

Geçen hafta sonu Yeşiller Partili Cem Özdemir ve yine Yeşiller Partili olan Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth’u hedef alan ölüm tehditleri Almanya’nın gündemine damgasını vurmuştu.

Devlet bakanı da tehdit edildi

Almanya’nın Avrupa Birliği'nden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da bugün ölümle tehdit edildiğini duyurdu. Sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisini hedef alan sert eleştirileriyle tanınan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Roth, iki hafta önce aldığı, ölümle tehdit edildiği e-postayı Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Kendisine ulaşan yazıda, “vurulacak kişiler listesinde yer aldığı” belirtilen Roth, bu tür tehditleri görmezden gelme, küçümseme eğilimine son verilmesi gerektiğini vurguladı, “Artık buna son vermeliyiz. Sözler eyleme dönüşebilir” dedi.

KNA,epd,dpa/DA,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
Maas’tan kritik Türkiye açıklamalarıMaas’tan kritik Türkiye açıklamaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Göstericilerin üzerine ateş açtılar!

Göstericilerin üzerine ateş açtılar!

Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Cami saldırganı Nazi selamı verdi!

Cami saldırganı Nazi selamı verdi!

Trump katliama sessiz kalmadı 'savaş' dedi!

Trump katliama sessiz kalmadı 'savaş' dedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.