Almanya Kuzey Akım 2 İçin ABD'yi İkna Arayışında

Alman-Rus ortaklığı ile yürütülen Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin akıbeti ne olacak? Alman siyasetinin uzun bir süredir tartıştığı bu konuda yaşanan yeni gelişmeler, gelen tüm eleştiri ve tepkilere rağmen boru hattının tamamlanacağını gösteriyor. Alman hükümetine yakın kaynaklar, Başbakan Angela Merkel’in Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Ekonomi Bakanı Peter Altmeier ile geçen günlerde bir araya gelerek, projenin bir an önce tamamlanması, ancak aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden’in ikna edilerek, ABD’nin yaptırım tehditlerini kaldırması için bir plan geliştirilmesi yönünde karar aldıklarını aktarıyor. Kaynaklara göre, Merkel bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşerek, Kuzey Akım 2 projesinin tamamlanması konusunda desteğini aldı. Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenmesi, gözaltına alınması ve son olarak 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasından sonra, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin projenin durdurulmasını istediğini açıklamış, bu tavır Berlin’de böyle bir açıklamanın Cumhurbaşkanı Macron’un bilgisi olmadan yapılamayacağı şeklinde yorumlara neden olmuştu.

Merkel’in Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile de görüşerek, boru inşaatının tamamlanması konusunda Kurz'un da desteğini aldığı öğrenildi. Alman hükümetinin, Fransa ve Avusturya’nın desteğini alarak, başta Polonya ve Ukrayna olmak üzere Baltık ülkelerinden devam eden itiraz ve eleştirlere karşı AB içindeki pozisyonunu güçlendirdiği vurgulanıyor. Almanya ABD'yi ikna etmek için bir teklif sunmaya hazırlanıyor Merkel’e yakın çevrelerden yapılan yorumlarda, başbakanın, projenin tamamlanması için ABD ile anlaşma arayışında olması ise en önemli hedef olarak tanımlanıyor. Biden’in başkanlığa seçilmesinden sonra Alman ve Amerikalı diplomatların gizli görüşmelerde bir araya gelerek, her iki tarafı tatmin edecek bir plan üzerinde çalıştıkları haber veriliyor. Alman tarafının ABD yaptırımlarının kaldırılması karşılığında, Rusya'nın Avrupa’nın enerji piyasası üzerindeki etkisini kısıtlayacak bir mekanizmayı devreye sokmayı, ayrıca Ukrayna’ya gaz sevkiyatının garantisi konusunda güvence verilmesini teklif edeceği ihtimali dile getiriliyor. Bu iki teklife ek olarak, ABD'den Avrupa‘ya sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) kolaylaştırmak için Almanya’nın Baltık sahilinde iki LNG terminali inşasına izin verebileceği de iddia ediliyor.

Geçen sene Alman medyasında yayınlanan ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un o dönemdeki Amerikalı mevkidaşı Steven Mnuchin'e yazdığı mektupta, Almanya'nın kuzeyindeki Wilhelmshaven ve Brunsbüttel'de iki LNG terminali inşa edilmesini önerdiği ve Alman hükümetinin bunu 1 milyar Euro'ya varan bir parayla destekleyeceğini söylediği ortaya çıkmış, hükümet mektubun varlığını yalanlamamıştı. Söz konusu teklif, Alman medyasında "rüşvet" olarak tanımlanmıştı. Bu "teklifin" geçerliliği, Joe Biden’in seçimi sonrasında yeni bir ivme kazandı. Biden’in kaya gazı kaynaklarının kullanılmasına ve sıvılaştırılmış gazın satışına sıcak bakmadığı yorumları yapılırken, Alman tarafının Biden’i yaptırımlardan vazgeçirebilmek için LNG limanı teklifine alternatif olarak, "uluslararası konularda daha fazla destek" sözüyle de ikna etmeyi deneyeceği tahmin ediliyor. Biden yaptırım kararlarını devam ettirecek mi? Eski Başkan Donald Trump 2018’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde, Kuzey Akım 2 projesini sert sözlerle eleştirmiş, "Almanya tümüyle Rusya tarafından kontrol ediliyor" diyerek, projede çalışan Alman firmalarına yaptırım uygulama kararı almıştı. Geride kalan dönemde yaptırım tehditleri nedeniyle çok sayıda şirket inşaattan çekildi ve proje durma noktasına geldi.