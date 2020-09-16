"Almanya Kuzey Akım-2 Projesi İçin ABD'ye Para Teklif Etti"

Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım-2 boru hattı projesi bir kez daha Almanya’nın gündemindeki en önemli konu. Die Zeit gazetesinin bugün yayınladığı belgelerin, ABD ile Almanya arasında yıllardır gerilime neden olan projeyle ilgili tartışmaları daha da kızıştıracağı tahmin ediliyor. Habere göre, Alman hükümeti ABD’ye, boru hattında çalışan Alman firmalarına yaptırım uygulamaması karşılığında, 1 milyar Euro destek sözü verdi. Buna göre, geçen Ağustos ayında Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin'le konuşan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, Alman hükümetinin ABD’nin sıvılaştırılmış gaz ithalatını kolaylaştırmak için Almanya’da iki özel limanın inşasını üstlenmeye hazır olduğunu ve bunun için 1 milyar Euro finansman sağlanacağını bildirdi. Scholz’un teklifini resmileştirmek için yazılı olarak da ilettiği öğrenildi.

Hamburg yakınlarındaki Brunsbüttel ve Wilhelmshaven limanlarındaki terminaller aracılığıyla Amerikan şirketlerinin Avrupa'ya kendi sıvılaştırılmış doğalgazını ihraç edebileceğini belirten Scholz, bunun karşılığında "Amerikan yönetiminin Kuzey Akım-2 boru hattının tamamlanmasına ve işletmeye alınmasına onay vermesini, ayrıca projede yer alan şirketlere yaptırım uygulamasının kaldırılmasını" önerdi.