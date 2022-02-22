Almanya Kuzey Akım 2'nin Ruhsat Sürecini Durdurdu

Rusya’nın Doğu Ukrayna topraklarında bağımsızlıklarını ilan eden ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanıma kararı Almanya’da sert tepkilere neden oldu. Başbakan Olaf Scholz, Rusya’nın tavrını "uluslararası hukukun, Ukrayna’nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ağır bir ihlali" olarak tanımlarken, Batılı ülkelerin yaşananlara seyirci kalmayacağını duyurdu.

Scholz, Almanya’nın, Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesi için gerekli ruhsat izni sürecini durdurduğunu açıkladı. Konudan sorumlu Enerji Bakanı Robert Habeck’le bir araya gelerek, izin sürecinin durdurulması konusunu ele aldıklarını belirten Scholz, gaz sevkiyatının başlayabilmesi için gerekli ruhsat ve Almanya’nın enerji ihtiyacı gibi konuların yeniden analiz edilmesini kararlaştırdıklarını ve güncel bir rapor yazılana kadar ruhsat sürecinin dondurulduğunu açıkladı.

İnşaatı ve doğalgaz doldurma işlemi geçen sonbahar aylarında tamamlanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı, Almanya üzerinden Avrupa’ya satışlara başlamak için hala izin bekliyor. 1200 kilometre uzunluğundaki hattan yılda 55 milyar metreküp doğal gaz taşınması hedefleniyordu.

Daha önce özellikle ABD Başkanı Joe Biden’ın her fırsatta gündeme getirdiği Kuzey Akımı 2’nin durdurulması yönündeki talepleri geri çeviren Scholz, yeni tavrını "Dünkü gelişmelerden sonra bugün yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu yüzden yeni bir değerlendirme yapmak zorundayız" şeklinde gerekçelendirdi.

Rusya’nın ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasının, "Avrupa’daki temel prensiplerle bağdaşmadığını ve tek taraflı, anlaşılamaz, haksız bir tutum olduğunu" söyleyen Scholz, Rusya’nın tüm dünyadan tepki bulduğunu, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak bir tavırla yaptırımları devreye sokacağını da ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye "soğukkanlılığı nedeniyle kutluyorum" şeklinde seslenen Scholz, Zelenski’nin Kremlin’in provakasyonlarına karşılık vermediğini, vermesi durumunda Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in tüm Ukrayna’yı işgal edebilmek için harekete geçeceğini de öne sürdü. 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden neredeyse 80 yıl sonra Avrupa’nın doğusunda yeni bir savaş tehlikesi oluştuğunu belirten Almanya Başbakanı, barışı koruyabilmek için son ana kadar tüm

diplomatik çabaların ve diyalog arayışının sürmesi gerektiğini de vurguladı.

Alman siyasetçilerden sert tepkiler

Alman siyasetinden gelen diğer tepkiler de sert oldu. Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Kuzey Akımı 2 projesinin vakit kaybetmeden durdurulmasını istedi. "Almanya'nın, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve diğerleri gibi otoriter yöneticilere olan enerji bağımlılığı genel olarak sona ermelidir" diyen Özdemir, partisi Yeşiller’in dile getirdiği bu pozisyonu hükümetteki ortakları sosyal demokrat SPD‘nin de paylaşmasını umduğunu açıkladı.

SPD Genel Başkanı Lars Klingbein, Rusya’nın "uluslararası hukuku hiçe sayan ve ayaklar altına alan bir ülke" olduğunu söyledi. Almanya’nın geride kalan günlerdeki yoğun diplomatik girişimlerini savunan Klingbein, "Gerginliği azaltmak için doğru olanı yaptık, elimizi uzattık, ancak Moskova uzattığımız eli geri çevirdi" diye konuştu.

"Devletler hukukunun açık bir ihlali"

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerin bağımsızlığını tanımasının "devletler hukukunun açık bir ihlali" olduğunu belirtti. Kararın tüm ihtilafların barışçı bir şekilde çözülmesi yolundaki çabalara da büyük darbe vurduğunu ifade eden Baerbock, Rusya'nın diplomatik çözüm yolunda çabalayacağı açıklamalarına da büyük zarar verdiğini belirtti. Baerbock, Almanya'nın uluslararası tanınan sınırlarının korunması konusunda Ukrayna'nın yanında olduğu mesajı verdi.

"Putin'in dayandığı bu sistemin kaynağını kurutmak çok etkili bir yaptırım olur"

Federal Parlamento’nun Dışişleri Komisyonu’un yarın acil olarak biraraya geleceğini açıklayan Komisyon Başkanı Michael Roth, Rusya’ya sert yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

"Yaptırımlar Putin sistemi için acı verici olmalı" diyen SPD'li politikacı, "Yapmamız gereken oligarşik sistemi, Putin'le zengin olan insanları hedef almak. Bu insanlar Paris, Londra, Berlin veya Roma‘da yaşıyor, çocukları Batı ülkelerinde okula gidiyor, paralarını Avusturya'da kayak tatillerinde harcıyorlar" şeklinde devam etti.

Roth, "Putin'in dayandığı bu sistemin kaynağını kurutmak çok etkili bir yaptırım olur" diye ekledi.

SPD Meclis Grubu‘nun dış politika sözcüsü Nils Schmid, diplomatik çözümün artık daha da zorlaştığını vurguladı. Schmid, "Ruslar tek taraflı olarak Ukrayna’ya saldırganlıklarını sürdürdükleri müddetçe, yaptırım uygulamaktan, tepki göstermekten başka çaremiz yok" dedi.

Ukrayna'nın Almanya'dan silah yardımı talebi sürüyor

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnyk, Alman hükümetinden ülkesine ağır silah yardımı yapılması talebini yineledi. Ülkesinin kendisini koruyabilmek için silah yardımına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Melnyk, "Almanya’nın verebileceği savunma amaçlı tanksavar ve hava füzeleri ile kendimizi Rusya’nın saldırısına karşı koruyabiliriz" ifadesini kullandı. Alman hükümeti Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi reddediyor.

