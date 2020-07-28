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Almanya Libya açıklarına asker gönderiyor

28.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Almanya, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosu kararını denetlemek için İrini misyonu kapsamında Libya açıklarına asker gönederecek.

Almanya Libya açıklarına asker gönderiyor

Almanya, Libya'da çatışan taraflara yasa dışı yollarla silah temin edilmesini önlemek üzere alınan Birleşmiş Milletler kararını denetlemek üzere Akdeniz'e asker gönderecek. Bölgeye gönderilecek Alman askerleri, Avrupa Birliği'nin (AB) İrini misyonu kapsamında silah ambargosunun uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecek.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Almanya, bu bağlamda "Hamburg" adlı fırkateynini, İrini misyonu kapsamında görev yapmak üzere gelecek hafta 250 askerle birlikte yola çıkaracak. Fırkateynin ağusutos ayı ortasında, Libya açıklarında göreve hazır olacağı belirtildi.

Geçen hafta DW‘ye açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de, Berlin'in silah sevkiyatı yapan ülkelere karşı planlanan yaptırımlar üzerinde çalıştığını ifade etmişti. Akdeniz'e fırkateyn gönderileceğini de belirten Savunma Bakanı, "Baskıyı artırmak için kaçak silah sevkiyatı yapanların deşifre edilmesi, ayrıca yaptırımlar uygulanması (Almanya) Dışişleri Bakanlığının gündeminde" demişti.

Amaç insan ve petrol kaçakçılığının önüne geçmek

Geçtiğimiz nisan ayında başlatılan AB'nin İrini misyonu, Libya'ya yasa dışı yollardan silah girmesini engellemek, Libya sahil güvenliğini eğitmek ve hem insan hem de petrol kaçakçılığını önlemeyi hedefliyor. Alman meclisi, mayıs ayında İrini misyonuna askeri destek vermeyi kabul etmişti.

Libya'da çatışan Fayiz es Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve General Halife Hafter'in birlikleri farklı ülkeler tarafından destekleniyor. Son olarak Libya'da siyasi bir çözüm bulunması için geçtiğimiz ocak ayında Berlin'de düzenlenen Libya konferansında, aralarında Türkiye'nin de olduğu katılımcı ülkeler, Libya'da silah ambargosuna uyulması konusunda uzlaşma sağlamıştı.

Ancak Fransa Türkiye'yi, Libya’ya yasa dışı yollarla silah ve savaşçı sokmakla itham ediyor. General Hafter'i destekleyen Fransa, Serrac liderliğindeki UMH'yi destekleyen Türkiye'nin silah ambargosunu deldiğini iddia ediyor. Türkiye ise bu suçlamaları reddediyor.

Guterres'ten dört ülkeye suçlama

Silah ambargosunu ihlal eden ülkeler arasında Hafter'i destekleyen Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da gösteriliyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, şubat ayında yaptığı açıklamada, sevkiyatlarla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ve Türkiye'nin adını anarak silah ve paralı savaşçı sevkiyatının sürmesini "skandal" olarak nitelemişti.

Avrupa Birliği için Libya'da siyasi çözüm bulunması, bu ülkeden Avrupa'ya yönelik göç nedeniyle de önemli. Ülkedeki çatışma ortamının insan kaçakçılarının da işini kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Libya‘ya yönelik silah ambargosu kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2011 yılında alındı. Karar geçtiğimiz haziran ayında oy birliğiyle bir yıl daha uzatıldı.

dpa, / GA,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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