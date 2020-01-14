Almanya Libya konulu Berlin Süreci'ne hazırlanıyor

BERLİN (AA) - CÜNEYT KARADAĞ - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 11 ülke lideri, başta BM olmak üzere uluslararası örgütler ve Libya'daki taraflara yaptığı davetle 19 Ocak'ta Berlin'de yapılması planlanan Libya Konferansı ülkede istikrar ve kalıcı barışın sağlanmasını amaçlıyor.

Dış politikada bir süredir ciddi varlık gösteremeyen Almanya, Berlin Süreci olarak da bilinen Libya Konferansını hem Libya'nın Avrupa için gelecekte bir mülteci krizine yol açacak coğrafyada bulunması hem de kendi sesini dünyaya duyurması açısından yapmak istiyor.

Bunun için Almanya'da bugüne kadar 5 ön hazırlık toplantısı düzenlendi. Merkel, hazırlıkların ardından Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo, İtalya, Mısır, Cezayir olmak üzere 11 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarına konferans için davet gönderdi.

Liderlerin yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileriyle BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter de konferansa davet edildi.