Almanya: ‘Libya Zirvesi’nin Amacı Ortak Yol Haritası Oluşturmak’ 

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in gelecek Pazar günü Berlin'de düzenlenecek Uluslararası Libya Zirvesi’ne ilgili ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını davet etmesinden sonra, Alman hükümeti konferansın amacının Libya’daki çatışmaların sonlandırılması için ortak bir yol haritasının oluşturulması olduğunu açıkladı. Konferansı "Bir sonuç değil, sadece bir başlangıç" olarak tanımlayan hükümet sözcüsü Ulrike Demmer, "Söz konusu olan politik bir sürecin başlaması. Kimse tüm sorunların bir günde çözülmesini beklememeli" dedi. "Almanya olarak tarafları ve ilgili ülkeleri masa başında bir araya getirerek, Libya’da barışın sağlanması için gerekli adımların atılabileceğine ve kalıcı bir siyasi çözüm üretilebileceğine inanıyoruz" diyen sözcü, konferansın pazar günü Almanya saatiyle 14’te Başbakanlık Binası’nda başlayacağını açıklarken, zirvenin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in onayıyla toplam 11 ülkeden devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapılacağını doğruladı.

Buna göre zirveye ev sahibi Almanya’nın yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır ve Cezayir ile ilgili uluslararası kurumlar olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği’nin temsilcileri katılacak. Tunus’un katılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkili olduğu tahmin ediliyor. Erdoğan daha önce konuyla ilgili açıklamlarında Libya’yla ilgili bir zirvede Tunus’un da yer alması gerektiğini vurgulamıştı. Zirveye katılmasına kesin gözüyle bakılan liderler arasında Başbakan Merkel’le birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın gelip, gelmeyeceğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Sözcü Demmer, Libya’daki çatışmaların iki belirleyici ismi Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayez el Sarrac ile General Halife Hafter’in de Berlin'e davet edildiğini, ancak katılımları konusunda kesin bir neticeye ulaşılmadığını, istişarelerin sürdüğünü bildirdi.