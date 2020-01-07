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  4. Almanya Libya'da siyasi süreçten yana

Almanya Libya'da siyasi süreçten yana

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Almanya Libya'da siyasi süreçten yana

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da siyasi süreçten yana olduklarını söyledi.

Heiko Maas, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Fransa, İtalya ve İngiltere'den mevkidaşlarıyla Libya ve İran konusunu görüşeceklerini belirterek, "Libya'daki tüm taraflar ile konuşmak istiyoruz." dedi.

Maas, Libya konusunda siyasi süreçten yana olduklarını vurgulayarak, Avrupalı ortaklarla birlik halinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca İran ile nükleer anlaşmanın önemine dikkati çekerek, "Hiç kimse İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyor." dedi.

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlere uymayacağına ilişkin açıklamasını ciddiye aldıklarını belirten Maas, bu konuya omuz silkeleyerek ilgisiz kalmayacaklarını ifade etti.

Maas, İran'ın açıklamasının nükleer anlaşmayla bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulunarak, bu yüzden bugün bu konuyu ve nasıl tutum sergileneceğini görüşeceklerini söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

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