HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya, Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnun

Almanya, Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:53 | Son Güncelleme

Almanya, Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnun

BERLİN (AA) - Almanya’nın Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnuniyet duyduğu bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'daki endişe verici mevcut durumdan dolayı, Hassan Diyab yönetimindeki yeni kabinenin, aylardır ülkede sokaklara çıkan insanlar için sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

"Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, yeni hükümetin krizden çıkış yolunu göstermek için ivedilikle acil adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) ve uluslararası toplumun bir parçası olarak Lübnan'ın yanında olduğu ve ülkede insanların meşru taleplerini dikkate alan kapsamlı ve sürdürülebilir reformların uygulanmasını desteklediği kaydedildi.

Lübnan'daki protestolar nedeniyle Saad el-Hariri hükümetinin 29 Ekim 2019'da istifa etmesinin ardından yaklaşık 3 ay sonra dün Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümetin kurulduğu açıklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
FETÖ şüphelisi kadın jandarmadan kaçamadıFETÖ şüphelisi kadın jandarmadan kaçamadı
Rusya’da uçakta olay çıkaran yolcuya ‘bantlı’ müdahaleRusya’da uçakta olay çıkaran yolcuya ‘bantlı’ müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Hassan Diyab Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de istifa depremi! Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gürsoy istifa etti

İBB'de deprem! 6 ay içinde ikinci istifa

Ahmet Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama! Sert tepki

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Bitlis’te terör örgütüne ait 3 odalı sığınak tespit edildi

3 odalı sığınak hazırlamışlar! Terör örgütüne darbe

Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Korku dolu anlar! Kürsüde kalp krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit'e taziye telefonu 

Erdoğan’dan 'Toprak Dede' için taziye telefonu

Sinop’ta 200 bin liralık enerji nakil kablosu çalan zanlılara suçüstü

200 bin liralık vurgun yaparken suçüstü yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.