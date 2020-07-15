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Almanya Lüksemburg'u riskli bölgeler listesine aldı

15.07.2020 10:25 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı, korona vakalarının arttığı Lüksemburg'un riskli bölgeler listesine alındığını belirterek vatandaşlarını Lüksemburg'a gitmemeleri konusunda uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada, Lüksemburg'da yeni vaka sayısının son yedi gün içinde artış kaydettiği belirtilerek vatandaşlarına "gerekli olmadıkça, özellikle de turistik seyahatler için Lüksemburg'a gitmeyin" uyarısında bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, ülkede kümülatif vaka sayısının 100 bin kişide 50 vaka sınırını aştığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) dün Lüksemburg'un Sars-CoV-2 virüsünün buluşma riskinin yüksek olduğu bölgeler listesine alındığını açıklamıştı. Enstitü, Sağlık, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla yaptığı ortak analizler sonucu riskli bölgeleri sınıflandırma kararı alıyor.

Almanya ve sınır komşusu Lüksemburg arasında şu anda sınır kontrolleri uygulanmıyor. Lüksemburg yönetimi, iş nedeniyle iki ülke arasında seyahat etmek zorunda olanların düzenli olarak test yaptırmalarını istedi. Lüksemburg'da korona testleri ücretsiz olarak yapılıyor.

Türkiye'ye yönelik uyarı devam ediyor

Almanya, öte yandan azalan vaka sayıları nedeniyle İsveç'e yönelik seyahat uyarısını ise kaldırdı.

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı ise devam ediyor. Robert Koch Ensitüsü'nün riskli ülkeler listesinde bulunan Türkiye, seyahat uyarısının kaldırılması için diplomatik girişim başlatmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 Temmuz'da Berlin'de temaslarda bulunmuş ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'ye yönelik Almanya ve Avrupa Birliği'nin seyahat uyarısını gözden geçirecekleri konusunda söz vermişti.

dpa/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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