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  4. Almanya: Maçta sosyal mesafeyi koruyan futbol takımı 37-0 kaybetti

Almanya: Maçta sosyal mesafeyi koruyan futbol takımı 37-0 kaybetti

17.09.2020 21:01 | Son Güncelleme

Almanya'da bir futbol takımı, sadece yedi oyuncuyla çıktığı ve karşılaşma boyunca oyuncuların sosyal mesafeyi kuruduğu maçı 37-0 kaybetti.

Almanya: Maçta sosyal mesafeyi koruyan futbol takımı 37-0 kaybetti

Almanya'da bir futbol takımı, sadece yedi oyuncuyla çıktığı ve karşılaşma boyunca oyuncuların sosyal mesafeyi kuruduğu maçı 37-0 kaybetti.

Alman futbolunun 11'inci kümesinde oynayan Ripdorf takımı, rakip SV Holdenstedt II'in, bir önceki maçlarında Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temas etmesi nedeniyle, sahaya kurallara göre sahaya sürülmesi gereken en az sayı olan yedi oyuncuyla maça başladı.

SV Holdenstedt II takımına yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı, ancak Ripdorf yine de koşulların güvenli olmadığına karar verdi.

Ripdorf maça hiç çıkmasaydı, 200 Euro ceza ödemek zorunda kalacaktı.

Ripdorf, maçın ertelenmesini istedi ancak yerel futbol federasyonu bu talebi kabul etmedi.

Ripdorf, Holdenstedt oyuncularının testi pozitif çıkan kişiyle temas etmelerinden sonra 14 gün geçmemiş olduğu için maça çıkmanın güvenli olmayacağını düşündüklerini açıkladı.

Holdenstedt de, maça A takımını çıkartmadı ve B takımının oyuncularını sahaya sürdü.

Maç boyunca kenar çizgilerinde yürüdüler

Maçın başında Ripdorf oyuncuları, sahaya çıktı, topu rakip oyunculara gönderdiler ve daha sonra sadece kenar çizgilerinde yürüdüler.

Ripdorf Başkanı Patrick Ristow "Holdenstedt oyuncuları ne olduğunu anlayamadı. Ancak biz riske atmak istemedik. Oyuncularımız ikili mücadeleye girmedi, sosyal mesafe kurallarına uydu ve rakip oyuncularla 2 metrelik mesafeyi korudular" dedi.

Holdenstedt oyuncuları ise gol atmaktan hiç geri durmadı ve her iki üç dakikada bir gol attılar.

Holdenstedt'in Teknik Direktörü Florian Schierwater da "Bu maçı oynamamak için hiçbir sebep yoktu" dedi.

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