Almanya Maliye Bakanı Scholz SPD’nin Başbakan Adayı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), gelecek yıl yapılacak genel seçimler için başbakan adayını sürpriz bir şekilde şimdiden belirledi ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'ün adaylığını açıkladı. Parti yönetiminin, SPD’nin Eş Başkanları Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans’ın önerisini oy birliğiyle kabul ettiği duyuruldu.
2018’den bu yana Başbakan Merkel hükümetinde, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevlerini yürüten Scholz, bugün düzenlenen basın toplantısında aday gösterildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Adaylığı, aday olmak için değil, seçimi kazanmak ve başbakan olmak için kabul ettim" dedi. Partisinin son yıllarda seçimlerde aldığı yenilgilerin geride kaldığını söyleyen Scholz, "Güçlü bir ekiple muhteşem, adil ve başarılı bir seçim kampanyası yürütmek için çok sevinçliyim" ifadesini kullanarak, SPD’nin hedefinin yüzde 20 oy oranı olduğunu duyurdu.
SPD en sıkıntılı dönemini yaşıyor
SPD, kurulduğu 1863 yılından bu yana en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. 2017’deki genel seçimlerde büyük hayal kırıklığı yaşayan SPD, daha sonra girdiği tüm yerel, eyalet ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de kan kaybetti. Yapılan anketlere göre, sosyal demokratlar şu anda yüzde 15 ile sadece üçüncü sırada. Merkel’in Birlik Partileri yüzde 40 civarında, Yeşiller ise yüzde 20 civarında destek buluyor. Birlik Partileri CDU/CSU ile süren Büyük Koalisyon’un sona ermesi gerektiğini daha önce birkaç kez açıklayan Scholz’un seçimlerden sonra, Yeşiller ve oy oranı yüzde 10 olan Sol Parti’yle koalisyon planladığı, üç sol partinin oy oranının yeterli olabileceği tahmin ediliyor.
Scholz ekonomik yardım paketinin mimari
62 yaşındaki Olaf Scholz, ekonomi ve maliye konusunda Alman kamuoyunun en güvendiği siyasetçiler listesinde önde gelen isim. Geçen yıl federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi fazlasının 50 milyar Euro’yu bulması başarısından sonra, Scholz, Corona virüsü salgını sürecinde ekonomik krizin üstesinden gelmek için düzenlenen önlemler paketinin mimarı olarak ön plana çıktı. Salgında Almanya’nın kapanması sürecinde, vatandaşların gelir kaybının en az seviyede tutulmasını sağlayarak, telafi etmeye çalışacaklarını kaydeden Scholz, 750 milyar Euro’luk bir yardım paketi ve 156 milyar Euro’luk ek bütçe hazırlamıştı.Maliye Bakanı, iflasın eşiğine gelen Lufthansa Havayolu şirketine de yaklaşık 9 milyar Euro değerinde yardım paketi sağladı. Scholz’ün ekonomik konulardaki bilgi ve güvenirliğiyle, son yıllarda Hristiyan Demokrat Parti‘ye (CDU) giden orta direğin oylarını almayı hedeflediği yorumu yapılıyor.
Scholz Türkiye’ye AB yolunda destek verdi
Olaf Scholz, geçmişte Türkiye’nin AB sürecine destek veren açıklamalar yaptı. Özellikle 2018 öncesinde, Hamburg Eyaleti Başbakanı olduğu dönemde, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine kararlı bir şekilde destek verdiğini ifade etti. Bir konuşmasında, "Türkiye ile büyük, güçlü, birleşik bir Avrupa'ya ihtiyacımız var" diyen Scholz, bir diğer konuşmasında da, "Türkiye demokratik ve ekonomik kriterlerle hukuk devleti ilkelerini tümüyle yerine getirdiğinde AB’nin üyesi olmalı" şeklinde görüş belirtmişti. Geçen yıl Berlin’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la biraraya gelen Scholz, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ekonomik gelişmelerinin istikrarlı olması hepimizin ortak çıkarınadır. Bugün karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukların üstesinden gelmesinin hepimizin ortak çıkarına olduğu konusunda mutabıkız'' dedi. Olaf Scholz, geçen yıl Kasım ayında Berlin’i ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluşmuş, mali işbirliklerinin geliştirilmesi ağırlıklı toplantı sonrasında, İstanbul Belediyesi ile Deutsche Bank arasında 110 milyon Euro’luk kredi anlaşmasına imza atılmıştı.