Almanya Maliye Bakanı Scholz SPD’nin Başbakan Adayı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), gelecek yıl yapılacak genel seçimler için başbakan adayını sürpriz bir şekilde şimdiden belirledi ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'ün adaylığını açıkladı. Parti yönetiminin, SPD’nin Eş Başkanları Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans’ın önerisini oy birliğiyle kabul ettiği duyuruldu.

2018’den bu yana Başbakan Merkel hükümetinde, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevlerini yürüten Scholz, bugün düzenlenen basın toplantısında aday gösterildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Adaylığı, aday olmak için değil, seçimi kazanmak ve başbakan olmak için kabul ettim" dedi. Partisinin son yıllarda seçimlerde aldığı yenilgilerin geride kaldığını söyleyen Scholz, "Güçlü bir ekiple muhteşem, adil ve başarılı bir seçim kampanyası yürütmek için çok sevinçliyim" ifadesini kullanarak, SPD’nin hedefinin yüzde 20 oy oranı olduğunu duyurdu.

SPD en sıkıntılı dönemini yaşıyor

SPD, kurulduğu 1863 yılından bu yana en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. 2017’deki genel seçimlerde büyük hayal kırıklığı yaşayan SPD, daha sonra girdiği tüm yerel, eyalet ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de kan kaybetti. Yapılan anketlere göre, sosyal demokratlar şu anda yüzde 15 ile sadece üçüncü sırada. Merkel’in Birlik Partileri yüzde 40 civarında, Yeşiller ise yüzde 20 civarında destek buluyor. Birlik Partileri CDU/CSU ile süren Büyük Koalisyon’un sona ermesi gerektiğini daha önce birkaç kez açıklayan Scholz’un seçimlerden sonra, Yeşiller ve oy oranı yüzde 10 olan Sol Parti’yle koalisyon planladığı, üç sol partinin oy oranının yeterli olabileceği tahmin ediliyor.