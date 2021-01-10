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Almanya meclis binasının güvenliğini arttırıyor

10.01.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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Almanya meclis binasının güvenliğini arttırıyor

ABD’de yaşanan Kongre baskınının ardından Almanya’da önlemler arttırılıyor.

Başkent Berlin’deki Federal Parlamento, bundan böyle daha fazla polis ile korunacak.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan Kongre baskınının ardından, Almanya'da Federal Parlamento binasının (Reichstag) güvenlik önlemleri arttırılıyor. Bild am Sonntag gazetesinde çıkan bir habere göre Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, milletvekillerini konu hakkında bilgilendirdi. Söz konusu mektupta, "Berlin Eyalet Polis Teşkilatı, meclis binası çevresindeki güçlerin takviye edilmesi emrini verdi" ifadelerini kullanan Schäuble'nin, Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki olaylar hakkında bir rapor talep ettiği ve bu rapor doğrultusunda, "Federal ve Berlin eyalet yönetimleri ile istişare halinde, Federal Parlamento'nun güvenliği açısından ne gibi dersler çıkarılabileceğini" değerlendireceği belirtiliyor.

ABD ve Almanya'da parlamentolara saldırılar

Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Başkan Donald Trump'ın destekçileri, başkent Washington'da geçen çarşamba Kongre binasını (Kapitol) basmış ve burada çıkan şiddetli çatışmalarda biri polis memuru beş kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya'da da geçen ağustos ayında, koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemleri protesto eden bir grup, düzenledikleri gösteri sırasında Federal Parlamentoya girmeye çalışmış ancak güvenlik güçleri bu teşebbüsü boşa çıkarmıştı.

Reuters,AFP / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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