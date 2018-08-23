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Almanya Merkez Bankası Başkanından ticaret savaşları uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann: - "Özellikle dünyanın iki en büyük ekonomisi Çin ve ABD’nin sürüklediği küresel ekonomik büyüme canlı kalmaya devam etmekte. Bununla birlikte, siyasi riskler artıyor. Özellikle de uluslararası ticaret çatışmalarının artma riski"

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, küresel politik risklerin arttığını belirterek, “Siyasi riskler artıyor. Özellikle de uluslararası ticaret çatışmalarının artma riski.” dedi.

Weidmann, Berlin’de yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), varlık alımını içeren ekonomik teşvik programını sonlandırmasının, Avro bölgesinde para politikasının normalleşmesi sürecine doğru ilk adım olduğunu söyledi.

ECB’nin normalleşme sürecinin kademeli olarak önümüzdeki birkaç yıl süreceğini anlatan Weidmann, gecikme konusunda uyarıda bulundu.

İsmi ECB’nin gelecek başkanı olarak gündeme gelen Weidmann, gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki risklerin daha fazla önem kazandığını belirterek, Türk ekonomisindeki sıkıntıları gidermenin yolunun, sağlam, sorumlu ekonomik ve mali politikalar izleyerek, fiyat istikrarı için bağımsız para politikaları uygulamaktan geçtiğini savundu.

Küresel ekonomik görünümde belirsizliklerini arttığının altını çizen Weidmann, “Özellikle dünyanın iki en büyük ekonomisi Çin ve ABD’nin sürüklediği küresel ekonomik büyüme canlı kalmaya devam etmekte. Bununla birlikte, siyasi riskler artıyor. Özellikle de uluslararası ticaret çatışmalarının artma riski.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann küresel ticaret risk

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