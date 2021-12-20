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Almanya Merkez Bankasına yeni Başkan

20.12.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Merkez Bankasında Jens Weidmann'ın istifasıyla boşalan başkanlık görevine Joachim Nagel geliyor.

Almanya Merkez Bankasına yeni Başkan

Nagel, Merkez Bankası'nda 17 yıl çalışmıştı.Almanya Merkez Bankası Bundesbank'ta Jens Weidmann'ın istifasıyla boşalan Başkanlık koltuğuna bankanın deneyimli isimlerinden Joachim Nagel'ın geleceği belli oldu.

Maliye Bakanı Christian Lindner, Başbakan Olaf Scholz ile birlikte Joachim Nagel'ı Merkez Bankası başkanlığına aday göstereceklerini bildirdi. Nagel'ı "Alman Merkez Bankası'nda devamlılığı güvence altına alacak deneyimli bir kişilik" olarak nitelendiren Lindner, son dönemde enflasyonda kaydedilen artış ışığında "istikrar odaklı para politikalarının" öneminin arttığını vurguladı.

55 yaşındaki Nagel, Alman Merkez Bankası'nda 2016 yılına kadar piyasalar ve enformasyon teknolojileri alanında 17 yıl çalışmış, altı yıl boyunca Yönetim Kurulunda da yer almıştı. Nagel, 2016 yılında İmar Kredi Bankası KfW'ye geçmiş, dört yıl boyunca uluslararası bağlantılardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak çalışmıştı. Sosyal Demokrat Partili iktisatçı, 2020 yılı Kasım ayından bu yana, dünya çapında merkez bankaları arasındaki iş birliğinden de sorumlu olan Uluslararası Ödemeler Bankası'nda (BIS) Bankacılık birimi başkanvekili olarak görev yapıyordu.

Enflasyon gölgesi

Nagel, Almanya'da enflasyon oranının yüzde 5 ile Euro Bölgesi ortalaması üzerine çıktığı bir dönemde göreve geliyor. Nagel, Almanya Merkez Bankası Başkanı olarak Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyinde Almanya'nın temsilcisi olarak Euro Bölgesi para politikalarında söz sahibi olacak.

Nagel'in selefi Weidmann AMB Yönetim Konseyinde Banka'nın gevşek para politikaları uygulamasına en eleştirel bakan isimlerden olmuş ve bu görüşüyle 25 üyeli Konsey'de azınlıkta kalmıştı. Gözlemciler, Weidmann'ın erken istifasının bu tutumuyla ilgili olabileceği görüşünü savunuyor.

2011 yılında Almanya Merkez Bankası'nın başkanlığına gelen Jens Weidmann, Ekim ayı sonunda sürpriz bir şekilde istifasını açıklamıştı. Weidmann'ın sekiz yıllık ikinci görev dönemi 2027'de sona erecekti.

AFP/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe


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