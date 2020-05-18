Almanya mezbahalarında korona patlaması

Bugün yapılması gereken ilgili toplantı Çarşamba gününe ertelendi.Almanya hükümeti içinde, koronavirüs salgını ile ilgili konulardan sorumlu bakanların bir araya gelmesi ile oluşturulan "Korona Kabinesi", Almanya'daki mezbahalarda görülen koronavirüs vakaları ile ilgili görüşmeyi Çarşamba gününe erteledi. Hükümet yakın kaynaklar erteleme kararı ile ilgili olarak, söz konusu toplantı öncesinde istişare edilmesi gereken konular olduğunu bildirdi.

Almanya gündemine oturan konunun odak noktasında, et endüstrisinde çalışmak için yurt dışından gelen ve kötü çalışma/barınma koşulları içinde hayatını idame ettirmeye çalışan mevsimlik işçilerin yaşadığı zorluklar var.

"Korona Kabinesi"nin bir üyesi olan Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil daha önce, mevsimlik işçilerin daha insani koşullarda çalışıp barınabilmeleri için daha sert kuralları gündeme getirmişti.

Bir firmada 92 vaka

Osnabrück bölge idaresi Pazar günü, Dissen kasabası yakınlarındaki bir mezbahada çalışanlara yapılan koronavirüs testinde 92 kişinin pozitif çıktığını bildirerek üretimin durdurulduğunu açıklamıştı. Virüs taşıdığı tespit edilen kişiler arasında taşeron firma aracılığı ile söz konusu firmaya gelen ve bir kısmı toplu yatakhanelerde barınan şahıslar olduğu da bölge idaresi tarafından ifade edildi.