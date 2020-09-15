Almanya Midilli Adası'nda Yanan Kamptan Bin 500 Mülteci Alacak

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangından sonra barınaksız kalan sığınmacıların durumu için çözüm aramaları sürerken, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in reşit olmayan ve çocuklu aile durumundaki toplam bin 500 sığınmacıyı ülkesine kabul etmeyi planladığı öğrenildi. Avrupa Birliği ülkeleri geçen hafta annesiz-babasız, kimsesi olmayan 400 çocuk ve gence sınırlarını açma kararı almış, Alman hükümeti de ilk etapta 100 ila 150 kimsesiz küçük çocuğu kabul edeceğini duyurmuştu. Ancak bu açıklamaya Alman kamuoyundan çok yönlü baskı ve eleştiri geldi. Muhalefet partilerinin yanısıra koalisyon hükümetinden bakanlar bile Almanya’nın tek başına da olsa daha fazla mülteci alması gerektiğini savunurken, birçok büyük kentin yöneticileri, kapılarını sığınmacılara açmaya hazır olduklarını duyurdu. Alman basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Angela Merkel bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, "Bir sefere mahsus ve istisnai olarak" barınaksız kalan kimsesiz çocuklar ve çocuklu aileleri Almanya’ya getirme kararı aldı. Şimdiye dek mültecilerin kabulü için Avrupa’nın ortak hareket etmesi gerektiği tezini savunan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i ikna ettiği anlaşılan Merkel’in, söz konusu planın ayrıntılarını yarınki hükümet toplantısında açıklayacağı belirtiliyor. Son bilgilere göre sokakta kalan Moria kampındaki mültecilerden bin 500‘ü Almanya’ya getirilecek.

Merkel’in Midilli Adası’nda kalacak diğer mülteciler için, AB’nin denetiminde ve finansmanıyla yeni bir kampın kurulmasını önereceği de belirtiliyor. Bu arada Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in, ülkesindeki diğer kamplarda yaşayan mültecilerin de Almanya’ya gitmek isteyeceğini öne sürerek, Merkel’in planına sıcak yaklaşmadığı, Alman Başbakanın en geç Perşembe günü, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Miçotakis ile görüşmeyi planladığı belirtildi. Merkel yangın sonrası yaptığı bir açıklamada, Almanya’nın sığınmacı sorunun çözümü konusunda AB içinde yalnız bırakıldığını ima ederek, diğer ülkelerin de ortak sorumluluk alması gerektiğini söyledi ve Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı‘nda Avrupa’nın göç politikasında ilerleme sağlanması için çalışacakları bilgisini verdi. Bu arada muhalefetteki sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, daha fazla mülteci alınmasına karşı çıktı. AfD yöneticileri, Merkel’in bir kez daha Almanya’nın kapılarını mültecilere açmaya hazırlandığını öne sürdü ve 2015 yılından ders almadığını savundu.