Almanya, Mısır'daki anayasa değişikliği konusunda kaygılı

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Burger, parlamentonun onayladığı anayasa değişikliğinin referandumda da kabul edilmesi gerektiğine işaret etti.

Mısır parlamentosunda dün kabul edilen anayasa değişikliğinin büyük anlam taşıyan bir adım olduğunu belirten Burger, "Anayasa değişikliği sonrasında, hem yürütmenin ve silahlı kuvvetlerin rolünün genişletilebileceği hem de barışçıl demokratik iktidar değişiminin zorlaşabileceği endişesi duyulabilir." ifadesini kullandı.

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Mısır parlamentosunda anayasa değişikliğinin onaylamasına ilişkin "Anayasa değişikliği sonrasında, hem yürütmenin ve silahlı kuvvetlerin rolünün genişletilebileceği hem de barışçıl demokratik iktidar değişiminin zorlaşabileceği endişesi duyulabilir." dedi.

- Mısır anayasasında cumhurbaşkanlığı süresiyle ilgili değişiklik

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak anayasa değişikliği teklifi, Mısır meclisinde dün oylamaya sunulmuş ve kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı süresiyle ilgili maddede, "Mevcut cumhurbaşkanının görev süresi 2018'de cumhurbaşkanı seçilmesinin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra sona erer ve bir kere daha seçilebilir." ifadeleri yer alıyor.

Anayasada yapılan bu değişikliğe göre Sisi, birinci dönem cumhurbaşkanlığına 2018'de başlamış sayılıyor.

Düzenlemeye göre, birinci dönem cumhurbaşkanlığı 2024'te sona erecek Sisi, 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek ve böylece 2030'a kadar görevde kalabilecek.

Mısır'da yürürlükteki 2014 anayasası, cumhurbaşkanına her biri dörder yıldan en fazla 2 dönem görev yapma hakkı tanıyordu. Buna göre, ikinci kez 2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sisi'nin görevi 2022'de bitiyordu.

Sisi’nin 2014’ten 2018’e kadar yapmış olduğu 4 yıllık cumhurbaşkanlığı süresi “geçiş dönemi” olarak kabul edildi ve ilk dönem olarak işlem görmedi.

