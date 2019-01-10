HABER

Almanya mülteci gençlerin yaşını ultrasonla tespit etmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:39 | Son Güncelleme

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: - "(Mülteci gençlerde) Gerçek yaşın tespit edilmesine ihtiyacımız var. Çünkü bu iltica süreci ve kuşku duyulduğunda ceza davası için gerekli"

BERLİN (AA) - Almanya, ülkeye gelen mülteci gençlerin yaşını ultrason yöntemiyle tespit etme konusunda çalışma yapıyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Neue Westfaelische gazetesine yaptığı açıklamada, doktorların mülteci gençlerin yaş tespiti konusunda röntgen çekmek istememesini anlayışla karşıladığını, dokulara zarar vermeyi minimalize eden yöntemin bulunması gerektiğini söyledi.

"Gerçek yaşın tespit edilmesine ihtiyacımız var. Çünkü bu iltica süreci ve kuşku duyulduğunda ceza davası için gerekli." diyen Spahn, Sağlık Bakanlığının Saarland Üniversitesi ve Fraunhofer Enstitüsünün gençlerin yaşının ultrasonla tespit edilip edilmemesini araştıran projeye 1 milyon avroluk destek verdiğini ifade etti.

Spahn, 2020’nin sonunda araştırmanın sonuçlarını elde etmek istediklerini kaydetti.

Almanya’da geçmiş dönemlerde bazı siyasetçiler şüphe halinde mültecilerin reşit olup olmadıklarını elleri röntgen çekilerek tespit edilebilmesini istemişti.

Alman Tabipler Birliği ise el ve bileklerin röntgen çekilmesi gibi yöntemlerle mültecilerin yaşlarının tespit edilmesine karşı çıkmıştı.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyorEhliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Ambulans şoförü, Burhaniye Belediye Başkanlığı'na aday olduAmbulans şoförü, Burhaniye Belediye Başkanlığı'na aday oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Jens Spahn mülteciler yaş tespit edilmesi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

CHP'li vekilden yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak iddia!

Yerel seçimle ilgili bu iddia eğer doğruysa...

Andrey Karlov suikasti davasında şoke eden savunma: Uzaya giden ilk Türk olmak için...

Suikast davasında şoke eden ifade: Uzaya giden ilk Türk...

Son dakika! Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Jandarma Komutanı gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.