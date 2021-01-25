Almanya mutasyona uğramış koronavirüse karşı alarmda

Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya aşı randevu sisteminde kaos yaşandı.Alman hükümeti, İngiltere'de ortaya çıkan ve yayılan yeni koronavirüs mutasyonuna karşı alarma geçti.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, durumun ciddiyetine dikkat çekerek "Kara bir bulutun gölgesinde çok ciddi bir tehlike altındayız" diye konuştu.

Seibert, mutasyona uğramış virüsün Almanya'yı teğet geçmeyeceğini ve buna karşı hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti. Vaka sayısının azaltılmasının en önemli hedef olduğunun altını çizen hükümet sözcüsü, içerisinde bulunulan yoldan şimdi ayrılmanın yanlış olacağını ifade etti.

COVID-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta ve vaka sayısında bir düşüş olduğunu vurgulayan Seibert, "Bunlar ikinci dalgada elde ettiğimiz ilk başarılar" ifadesini kullandı. Seibert, "Ancak aynı zamanda, mutasyona uğramış virüsün diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da giderek yayılması ve sayıların yine doruk noktaya çıkması gibi büyük ve çok gerçek bir tehlikeyle karşı karşıyayız" diye konuştu.