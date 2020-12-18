HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya nasıl aşılanacak?

Almanya nasıl aşılanacak?

18.12.2020 21:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Almanya nasıl aşılanacak?

"Kış uzun sürecek" diyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesinin 4 aşamalı aşı planını açıkladı.

Buna göre ilk etapta yaşlı, bakıma muhtaç kişiler ve sağlık çalışanları aşılanacak.Almanya'nın aşılamadaki yol haritasının ayrıntılarını Cuma günü başkent Berlin'de kamuoyuna sunan Sağlık Bakanı Jens Spahn, ilk aşının 27 Aralık'ta bakımevleri ve 80 yaş üstü kişilere yapılmasının planlandığını söyledi. Koronavirüs kaynaklı ölümlerin yarısının 80 yaş üzeri hastalarda gerçekleştiğinin altını çizen Spahn, "Öncelikle korumaya en çok ihtiyaç duyanlara koruma sunacağız. En zayıfları korumak: Aşı kampanyamızın ilk hedefi budur" diye konuştu.

Bu sürecin bir ila iki ay süreceğini ifade eden Bakan, sonrasında da aşıyı yaygınlaştıracaklarını vurgulayarak "Bu bizim için şu anlama geliyor: Kış uzun sürecek" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın aşılama planında, doktorlar ve hasta bakıcılar da ilk sırada yer alıyor. Aşı konusunda sabırlı olunması çağrısında bulunan Spahn, "Sizlerden sıranızı beklemenizi rica ediyorum. Bu savunmasız kimseleri koruyabilmek adına önce yaşı ileri kişiler ve onların bakımını yapan kişilerle başlıyoruz" dedi. Aşılanacak kişiler listesinin başında, Covid-19 yoğun bakım istasyonlarında çalışan sağlık çalışanları da yer alıyor.

Spahn, "Aşılamanın 27 Aralık'ta başlayabilmesi için Noel boyunca çalışacağız" dedi.

Dört aşamalı aşı planı

Bakan Spahn, aşılama sıralamasını Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu'nun (Stiko) önerileri doğrultusunda yaptıklarının altını çizdi. Stiko, aşılamanın altı aşamada yapılmasını önermişti. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı aşılama planı ise dört aşamadan oluşuyor. Söz konusu aşamalar, yaş ve kronik hastalık mevcudiyeti çerçevesinde planlandı.

İlk aşamada huzurevi sakinleri, 80 yaş üstü kimseler, tıbbi merkezlerde çalışan, virüs kapma olasılığı yüksek olan personel, yaşlı bakım merkezlerinde çalışan bakım personeli ve huzurevi sakinleriyle kişisel iletişim halinde olan çalışanlar aşılanacak.

İkinci kategoriye, 70 yaş üstü olan kişiler ve ağır hastalık geçirme riski yüksek olan kişiler dahil. Bakıma muhtaç kişiler ve hamile kadınlarla yakın iletişim halinde olan kişiler de bu aşamada aşılanacak. Bu gruba down sendromu, demans ve psikolojik hastalığı bulunan kişiler de dahil.

Üçüncü aşamada ise çeşitli kronik hastalıkları olan kişiler ve çeşitli yaş ve meslek grupları aşılanacak. Kanser ve kalp hastalığı olanların yanı sıra diyabet, astım ve felç hastası olanlar bu aşamada aşı olacak. Üçüncü kategoriye Alman Federal Meclisi, Alman hükümeti, Alman ordusu, polis, gümrük, itfaiye, afet yönetimi, eczaneler, telekomünikasyon, ulaştırma, gıda sektörü çalışanları ve öğretmenler dahil edildi.

Son aşamada ise 60 yaş altı, herhangi bir kronik hastalığı olmayan ve ilk üç grupta sözü geçen meslek gruplarına dahil olmayan herkes yer alıyor.

Bakan Spahn, yılın ilk çeyreğinde 11 ila 13 milyon doz aşı yapılmasını planladıklarını söyledi.

AFP,AP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Slovakya Başbakanı Matovic koronavirüse yakalandıSlovakya Başbakanı Matovic koronavirüse yakalandı
Fakirlik yardımı veren kurumlar!Fakirlik yardımı veren kurumlar!

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Pandemi dinlemedi! İstemeye gitti

Pandemi dinlemedi! İstemeye gitti

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Görüntüler olay olmuştu! Tacizci hoca hakkında flaş karar

Görüntüler olay olmuştu! Tacizci hoca hakkında flaş karar

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Slovakya Başbakanı Matovic koronavirüse yakalandı

Slovakya Başbakanı Matovic koronavirüse yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı ve eşi canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu

ABD Başkan Yardımcısı ve eşi canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu

ABD Başkanı Trump’tan korona aşısı açıklaması

ABD Başkanı Trump’tan korona aşısı açıklaması

Araştırma: Covid-19 beyne girebiliyor

Araştırma: Covid-19 beyne girebiliyor

Koronavirüs, gripten neredeyse 3 kat daha ölümcül!

Koronavirüs, gripten neredeyse 3 kat daha ölümcül!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.