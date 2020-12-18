Almanya nasıl aşılanacak?

Buna göre ilk etapta yaşlı, bakıma muhtaç kişiler ve sağlık çalışanları aşılanacak.Almanya'nın aşılamadaki yol haritasının ayrıntılarını Cuma günü başkent Berlin'de kamuoyuna sunan Sağlık Bakanı Jens Spahn, ilk aşının 27 Aralık'ta bakımevleri ve 80 yaş üstü kişilere yapılmasının planlandığını söyledi. Koronavirüs kaynaklı ölümlerin yarısının 80 yaş üzeri hastalarda gerçekleştiğinin altını çizen Spahn, "Öncelikle korumaya en çok ihtiyaç duyanlara koruma sunacağız. En zayıfları korumak: Aşı kampanyamızın ilk hedefi budur" diye konuştu.

Bu sürecin bir ila iki ay süreceğini ifade eden Bakan, sonrasında da aşıyı yaygınlaştıracaklarını vurgulayarak "Bu bizim için şu anlama geliyor: Kış uzun sürecek" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın aşılama planında, doktorlar ve hasta bakıcılar da ilk sırada yer alıyor. Aşı konusunda sabırlı olunması çağrısında bulunan Spahn, "Sizlerden sıranızı beklemenizi rica ediyorum. Bu savunmasız kimseleri koruyabilmek adına önce yaşı ileri kişiler ve onların bakımını yapan kişilerle başlıyoruz" dedi. Aşılanacak kişiler listesinin başında, Covid-19 yoğun bakım istasyonlarında çalışan sağlık çalışanları da yer alıyor.