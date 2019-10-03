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Almanya NATO bütçesine katkıyı artıracak

03.10.2019 17:55 | Son Güncelleme

Almanya NATO bütcesine katkıyı artıracağını açıkladı.

Almanya NATO bütçesine katkıyı artıracak

Almanya Savunma Bakanı, katkı paylarının dağılımıyla ilgili bir reform paketi hazırladıklarını söyledi.Almanya NATO bütcesine katkıyı artırıyor. Almanya Savunma Annegret Kramp-Karrenbauer, iki Almanya'nın birleşmesinin 29'uncu yıldönümü törenleri vesilesiyle Kiel'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte NATO'nun savunma harcamaları bütçesine daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

Kramp-Karrenbauer, bu konuda NATO’daki diğer müttefik ülkelerle birlikte, ödenecek katkı paylarının dağılımıyla ilgili bir reform paketi hazırladıklarını vurguladı.

Savunma Bakanı, 29 Aralık’ta düzenlenecek NATO zirvesinde konunun detaylı bir biçimde ele alınması gerektiğini ekledi.

Alman haber ajansı dpa’nın bildirdiğine göre, Almanya 2020 yılından itibaren NATO’ya ABD’nin katkı payı kadar bir bütçe ayırmayı planlıyor. Böylece ABD’nin mevcut yüzde 22,1 olan NATO bütçesine katkı payı yüzde 15,9’a, Almanya’nın da yüzde 14,8 olan ödeme oranı yüzde 15,9’a çekilecek.

Bu durumda Almanya NATO’ya her yıl 25 milyon euro ek ödeme yapmış olacak. ABD ise yıllık 131 milyon Euro tasarruf edecek.

Bu yıl ABD NATO’nun ortak bütçesine 470 milyon euro'luk katkı sağlarken, Almanya NATO'nun ortak savunma bütçesine 313 milyon euro ödüyor.

Fransa itiraz ediyor

Ancak NATO bütçesine katkı paylarının artırılmasına Fransa itiraz ediyor. Fransa, farklı bir katkı bütçesi belirleme yönteminin sadece sembolik değer taşıyacağını ve mevcut savunma harcamaları dağılımı konusundaki anlaşmanın çözümüne katkı sağlamayacağı görüşünde. Fransa, Almanya’nın aksine en geç 2025 yılına kadar Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde ikisini savunma harcamalarına ayırmak niyetinde.

NATO dışişleri bakanlarının 2014’de Galler’de düzenlenen zirvede ülkelerin katkı payı üzerinde vardıkları uzlaşma uyarınca üyeler, en geç 2024’e kadar her ülkenin NATO'ya GSYH’nın en az yüzde 2’si tutarında ödeme yapacaklarını karara bağlamıştı.

ABD, NATO ülkelerinin 2024’e kadar savunma bütçelerini gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2’sine çıkarma konusunda taahütünü yerine getirmemesinden rahatsız.

DW,dpa,MK/TY

© Deutsche Welle Türkçe

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