Almanya: "NATO Savaşa Müdahil Olmayacak"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO'nun Ukrayna‘daki savaşa müdahalesinin söz konusu olmayacağını açıkladı. "ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron‘la birlikte diğer müttefikler de NATO’yla Rusya arasında silahlı çatışma istemiyor" diyen Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski‘nin, "Bombardıman altındaki bölgeler uçuşa yasak bölge ilan edilsin" çağrısına da olumsuz yanıt verdi.

Scholz "Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölgeler oluşturulması, doğrudan Rusya’yla askeri çatışma, Rus savaş uçaklarıyla karşı karşıya kalmamız anlamına gelir. Bunu yapmayacağız" şeklinde konuştu. Zelenski, son olarak dün akşam ülkesinde temaslarda bulunan Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'yı kabul ettiği toplantıda, uçuşa yasak bölge talebini yinelemişti.

"Bir an önce ateşkesin sağlanması ve bir an önce müzakereye geçilmesi için Ukrayna’ya daha fazla destek sağlayacağız" diyen Alman Başbakanı Scholz, Rusya’ya yönelik yaptırımların hedefe ulaşacağını öne sürdü. "Putin bir yıldır bu savaşa hazırlandı ve muhtemelen ekonomik yaptırımların uygulanacağını da hesapladı. Ancak uluslararası toplumun bu denli kararlı bir şekilde eşi benzeri görülmemiş sertlikte yaptırımları yaşama geçireceğini tahmin edemedi" diyen Scholz, savaşın ve Rusya’yla bozulan ilişkilerin, Alman ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini belirterek "Aldığımız önlemleri uzun vadeli olarak planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Almanya borçlanmasını arttıracak

Başbakan Olaf Scholz’un Alman ordusunun modernizasyonu için 100 milyar Euro ek fon ayrılacağını açıklaması ve hayat pahalılığına karşı tedbir amaçlı vatandaşlara yönelik yeni destek paketini hazırlanacağını duyurması, Almanya’nın bu yıl rekor düzeyde borçlanacağı yorumlarına neden olmuştu. Hükümetin en az 200 milyar Euro borçlanacağı tahmin ediliyor. Hükümet, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında eskimiş Tornado uçaklarının yerine Lockheed Martin şirketinin ürettiği F-35 tipi savaş uçağı satın almaya karar vermiş, Savunma Bakanı Christine Lambrecht, 3,5 milyar Euro değerinde toplam 35 uçağın satın alım sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.

Öte yandan Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Başbakan Olaf Scholz’e çağrıda bulunarak yarın Federal Meclis’te, Almanya’nın Ukrayna politikası konusunda bir hükümet açıklaması yapmasını talep etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski‘nin video konferans yoluyla Alman parlamentosuna hitap edeceğini anımsatan Melnyk "Rusya saldıralı üç hafta oldu. Almanya Başbakanı yarın, Zelenski’nin konuşmasından sonra, Almanya’nın Ukrayna’ya bundan sonra nasıl yardımcı olacağını somutlaştıracağı bir konuşma yapmalı. Bunu hem Ukraynalılar hem de Almanlar bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Melynk, ülkesinin Almanya’dan silah ve ekonomik yardımın yanısıra, Ukrayna’dan kaçarak Almanya’ya sığınanlar konusunda destek beklediğini söyledi. Federal Meclis’ten yapılan açıklamada, Zelenski‘nin yarın sabah 9’da meclisin normal oturumdan önce video konferansla milletvekillerine yönelik bir konuşma yapacağı, konuşmanın 20 dakika süreceği, ardından genel kurulun, gündemdeki diğer konularla devam edeceği açıklanmıştı.

Ukraynalı mülteci sayısı artıyor

Bu arada Ukrayna'dan Almanya'ya gelen mülteci sayısı 150 bini aştı. Federal Polis Dairesi, Pazartesi gününe kadar 146 bin 989 kişinin kaydedildiğini, her gün ortalama 10 bin sığınmacının giriş yaptığını, bununla birlikte Ukrayna’dan gelenlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girmek için vizeye ihtiyaçları olmadığı ve Almanya-Polonya sınırında kontrol olmadığı için gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu duyurdu. Ukrayna’dan Polonya’ya giriş yapan ve Almanya’ya gelmek isteyen mülteciler için ücretsiz özel tren seferleri konulmuş, hükümet Almanya’ya gelen her mülteciye korunma ve sığınma hakkı tanınacağını açıklamıştı.

