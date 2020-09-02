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Almanya: Navalni’de Novichok tespit edildi

02.09.2020 18:50 | Son Güncelleme

Alman hükümeti Berlin’de tedavi gören Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'den alınan örneklerde Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen sinir gazı Novichok maddesine rastlandığını açıkladı.

Almanya: Navalni’de Novichok tespit edildi

Almanya Hükümeti, zehirlendiğine dair bulgularla başkent Berlin'e getirilerek tedavi altına alınan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'den alınan örneklere yapılan testlerde, Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen sinir gazı Novichok tespit edildiğini açıkladı.

Başbakan Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, özel bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerde, "Novichok grubundan kimyasal sinir gazının, şüpheye yer bırakmayacak şekilde" tespit edildiği belirtildi.

Sözcü, Almanya’nın Rusya'dan "acil bir açıklama" talep ettiğini de ifade ederek, test sonuçları ile ilgili Berlin'in NATO ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortaklarına bilgi vereceğini kaydetti.

Rusya'dan açıklama

Rusya'nın kamusal haber ajansı RIA ise, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un, Aleksey Navalni'nin zehirlendiğine dair iddialara Berlin'in inandığı ve bunu kabul ettiği yönünde bir bilgilendirmenin Almanya'dan kendilerine ulaşmadığını ifade ettiğini aktardı.

Ne olmuştu?

Rus muhalif siyasetçi Navalni, yaklaşık iki hafta önce Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentinde tedavi altına alınmış, ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni Berlin'e nakledilerek Charite hastanesine kaldırılmıştı. Hastane, ilk klinik bulgulara göre Navalni'nin "kolinesteraz inhibitörleri grubundan aktif bir madde ile zehirlendiğini" açıklamış, ancak Rusya Navalni'nin zehirlendiği iddialarını reddetmişti.

NATO ve İngiltere'nin yanı sıra Alman hükümeti, AB ve Moskova'daki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği de Navalni'nin zehirlendiğine ilişkin iddiaların aydınlatılmasını talep ediyor.

Rusya ile başta İngiltere olmak üzere diğer Batı ülkeleri arasında daha önce de zehirlenme iddiaları nedeniyle gerilim yaşandı. 2006 yılında, eski Rus ajan ve muhalif Aleksander Litvinenko Londra'da radyoaktif polonyum maddesi ile zehirlenerek yaşamını yitirmiş, 2018'de de eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Julia Skripal, Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen Novichok maddesi ile yaşadıkları Salisbury kentinde zehirlenmiş ve ölümden kıl payı kurtulmuştu.

AP,rtr / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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