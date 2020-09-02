Almanya Navalny’nin Zehirlendiğini Resmen Doğruladı

Zehirlenme belirtileri nedeniyle komaya giren ve tedavi için 28 Ağustos tarihinde Berlin’e getirilen Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin zehirlendiği kesinleşti. Berlin'deki Charite Hastanesi’nde iki haftadır komada yaşam savaşı veren Navalny’nin zehirlenmesi olayıyla ilgili yeni ve kesin bulgulara ulaşıldığını açıklayan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Navalny’nin kanında yapılan analizlerde öldürücü nitelikli sinir gazı tespit edildiğini açıkladı.

Seibert, ‘Novichok' olarak tanımlanan kimyasal maddenin, zehirler konusunda uzman Alman ordusuna ait bir laboratuvarda "kuşku bırakmayacak bir kesinlikte" tespit edildiğini duyurdu. Sözkonusu ‘Novichok' sinir gazı, İngiliz istihbaratına çalışan eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 2018 yılında zehirlenmesine yol açan olayda da tespit edilmiş, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde çok sayıda kişinin aynı gaz nedeniyle hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Libya’da da, General Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner mensuplarının başkent Trablus’un güneyindeki Salahaddin bölgesinde hükümet askerlerine karşı Novichok sinir gazı kullandığı da iddia ediliyor.