Almanya Navalny’nin Zehirlendiğini Resmen Doğruladı

Zehirlenme belirtileri nedeniyle komaya giren ve tedavi için 28 Ağustos tarihinde Berlin’e getirilen Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin zehirlendiği kesinleşti. Berlin'deki Charite Hastanesi’nde iki haftadır komada yaşam savaşı veren Navalny’nin zehirlenmesi olayıyla ilgili yeni ve kesin bulgulara ulaşıldığını açıklayan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Navalny’nin kanında yapılan analizlerde öldürücü nitelikli sinir gazı tespit edildiğini açıkladı.
Seibert, ‘Novichok' olarak tanımlanan kimyasal maddenin, zehirler konusunda uzman Alman ordusuna ait bir laboratuvarda "kuşku bırakmayacak bir kesinlikte" tespit edildiğini duyurdu. Sözkonusu ‘Novichok' sinir gazı, İngiliz istihbaratına çalışan eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 2018 yılında zehirlenmesine yol açan olayda da tespit edilmiş, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde çok sayıda kişinin aynı gaz nedeniyle hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Libya’da da, General Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner mensuplarının başkent Trablus’un güneyindeki Salahaddin bölgesinde hükümet askerlerine karşı Novichok sinir gazı kullandığı da iddia ediliyor.
Merkel bakanlar kurulunu topladı
Sözcü Steffen Seibert, 44 yaşındaki Navalny’nin zehirlenmesini "bu bir saldırıdır" sözleriyle tanımlarken, hükümetin olayı en sert şekilde kınadığını söyledi. "Rusya’nın derhal bu konuya açıklık getirmesini bekliyoruz" diyen Seibert, Başbakan Angela Merkel’in, bakanlar kurulunu topladığını, ayrıca AB liderleriyle görüşerek, Rusya’ya ortak tepki verilmesini isteyeceğini ekledi.
Alman hükümetinin sert açıklamasının ardından, Rusya ve başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri arasında diplomatik gerilimin yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere’deki Skripal olayının ardından, çok sayıda AB üyesi ülke Rus diplomatları sınır dışı etmişti. Alman dışişlerinden kaynaklar, Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Rusya’ya yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanmasını planladıklarını aktardı.
Navalny cezaevinde de zehirlenmişti
Putin’e karşıtlığıyla tanınan Navalny, iki hafta önce, Sibirya'da yapılacak belediye seçimleri öncesinde katıldığı bir toplantıdan sonra, Tomsk'tan Moskova'ya gitmek üzere bindiği uçakta bayılmış, uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Navalny Omsk’da hastaneye kaldırılmıştı. Merkel’in girişimi sonrasında tedavi için özel bir uçakla Berlin’e getirilen Navalny, geçen yıl da Rusya’da göz altına alınmış, cezaevinde zehirlenerek, hastaneye kaldırılmıştı. Muhalif siyasetçi iki kez de boyalı saldırıya uğramış, bunlardan birinde kör olma tehlikesi geçirmişti. 2011 ve 2012 yıllarında Putin döneminin en geniş kapsamlı protestolarını harekete geçiren isim olarak tanımlanan Navalyn’ın yönettiği bir vakıf, son zamanlarda Rusya’da siyasetçilerin ve üst düzey devlet yöneticilerinin karıştığı yolsuzluklara ilişkin raporlar yayınlıyordu.