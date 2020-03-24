Almanya'nın acil durumlar için satın aldığı 6 milyon maske kayboldu

Koronavirüs vakaları dünya genelinde artış gösterirken koruyucu donanım konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Almanya, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tedbir amaçlı siparişini verdiği 6 milyon maskenin yolda kaybolması olayıyla çalkalanıyor.

Der Spiegel dergisinin haberine göre Savunma Bakanlığının satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maskenin transit geçtiği Kenya havalimanında kaybolduğu ifade edildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI OLAYI DOĞRULADI

Savunma Bakanlığı sözcüsü haberi doğrulayarak satın alınan maskelerin toplam siparişi verilen sağlık malzemelerinin küçük bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Spiegel’e göre ise altı milyon maske beklenen ilk büyük teslimatlardandı. Haber portalı, yetkililerin ilk büyük teslimatta böyle bir sıkıntı yaşanmasını "can sıkıcının ötesinde" bulduklarını aktardı.

Haberde, 20 Mart'ta Almanya'da olması gereken maskelerin ülkeye gelmemesi üzerine soruşturma açıldığı belirtildi.



