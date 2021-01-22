Almanya’nın bir şehrinde sokaklara evsiz insanların uyuyabilmesi için küçük bölmeler kuruldu

Münih’in batısındaki Ulm şehrinde sokaklara kurulan ve ‘Ulmer Nest’ adı verilen bölmeler, evsiz insanların soğuk kış aylarında uyuyabileceği bir sığınak görevi görüyor.
Şehir yönetiminden bir sözcü, ahşap ve çelik kullanılarak yapılan bölmelerin parklara ve kentin çeşitli alanlarına yerleştirildiğini söyledi.
Soğuktan, rüzgardan ve yağmurdan korunmak için ısı yalıtımın yapıldığı bölmelerin içinde iki kişinin sığabileceği büyüklükte bir yatak bulunuyor.
Bu girişimin arkasında bulunan inisiyatif, planlarında bazı gecikmeler yaşansa da havalar daha kötüleşmeden bölmeleri açık alanlara yerleştirdiklerini belirtti.
Grup Facebook sayfalarından yaptığı açıklamada “Maalesef korona nedeniyle bazı gecikmeler olmasına rağmen gerçekten soğuk geceler başlamışken iki bölme bugün yerleştirildi. Umuyoruz ki geçen yıl ek önlem sağlamak için aldığımız olumlu bildirimleri tekrar alırız” dedi.
Bölmelerin şehre yerleştirilmesini sağlayan grup açıklamasında yapılan iyileştirmelerin bazılarını “Termal izolasyonu iyileştirdik ve hava sıcaklığını optimize etmek için önlemler aldık. Bölmelere güneş paneli yerleştirildi. Daha fazla enerji tasarrufu için çalışmalar sürüyor. Bölmeler şehrin kablosuz ağına bağlanabiliyor. Kilit mekanizmaları tamamen yenilendi. Böylece kişiler için kullanımı daha kolay bir hale getirildi” dedi.
Tasarımcı Flaco Pross tasarladığı bölmelerin kullanımının son derece kolay olduğunu ve insanların herhangi bir kayıt yaptırmaksızın bu bölmeleri kullanabileceğini söyledi.
İÇİNDE KALANLAR KONTROL EDİLECEK
Sensörler sayesinde bölmeler istenildiği zaman açılıp kapanır olabiliyor ve bölmeleri tasarlayan Ulmer Nest üyelerine ve Caritas Ul-Alb-Donau adlı kurum üyelerine bildirim gidiyor.
Bir sonraki gün kurum üyeleri bölmeleri kontrole gidiyorlar, eğer içinde yaşayan kişi hala oradaysa bir yardıma ihtiyacı olup olmadığı soruluyor. Yardım kuruluşu üyeleri ayıca bölmelerin hasar alıp almadığını da kontrol ediyor ve gerekli durumlarda tamir işleriyle de ilgileniyor.
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