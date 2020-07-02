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Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısıyla ilgili yeni gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 12:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısıyla ilgili, "Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor." dedi. Alman mevkidaşı Maas ise konuyla ilgili, "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Türkiye’de ailelerini ziyaret etmek isteyenler için bu seyahat uyarısı geçerli değildir." dedi.

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısıyla ilgili yeni gelişme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor.

Kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz, kimse de Türkiye’yi dışlamasın.

Libya’da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm. Yani tek çözüm siyasi çözüm istiyoruz. Bugüne kadar çabalarımıza rağmen ateşkese yanaşmayan bir Hafter’i gördük.

Libya için diğer ülkeler ile Fransa dahil çalışmaya hazırız

Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir"

Maas'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı. Başka adımlar da atılacak.

Türkiye’de ailelerini ziyaret etmek isteyenler için bu seyahat uyarısı geçerli değildir.


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