Almanya Nitelikli Eleman Arıyor

Nüfusun hızlı bir oranda yaşlanması nedeniyle son yıllarda nitelikli eleman açığı giderek büyüyen Almanya, hazırlanan yeni göç yasasıyla sorunu azaltmayı amaçlıyor. Merkel hükümetinin uzun süren tartışmalardan sonra üzerinde anlaştığı yasa tasarısına göre, yıllardır bir tabu olarak görülen, işgücü açığının giderilmesinde önceliğin Alman ve AB vatandaşlarına verilmesi koşulu kaldırılırken, nitelikli çalışan açığı bulunan mesleklerde Almanya’da tanınmış bir meslek diploması olan herkese ülkenin kapıları açılıyor.

Tasarıya göre, hemşirelik, hasta ve yaşlı bakıcı, inşaat, metal, IT gibi toplam 61 branşta meslek diploması bulunan, herhangi bir iş sözleşmesi olmadan da iş aramak için belirli bir süreliğine Almanya’ya gelebilecek. Almanya’ya gelmeden önce bir iş sözleşmesi imzalanması durumunda, vasıflı eleman Almanya’ya gelip hemen çalışabilecek. Meslek diplomalarını bulundukları ülkede Almanya’nın temsilciliklerinde denkleştiren vasıflı elemanlar ve söz konusu branşlarda eğitimli akademisyenler somut bir iş teklifi olmadan da, iş aramak için Almanya’ya gelip 6 aya kadar kalabilecek. Ancak bu sürede, iş aramak için gelen AB vatandaşlarına verilen sosyal yardımı alamayacak. Bu nedenle, örneğin Türkiye’den Almanya’ya iş aramak amaçlı gelecek nitelikli elemanların iş aradığı sürece geçimini sağlayacağını Almanya’ya gelmeden önce belgelemesi ve mesleği yapabilecek derecede Almanca konuşabildiğini kanıtlaması gerekecek. Almanya'ya gitmek isteyen ve şartları yerine getirenlere 6 aylık vizeyi büyükelçilikler verecek.