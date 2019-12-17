Almanya nitelikli göçü hızlandırıyor

Merkel'in de katıldığı toplantıda işgücü göçünün kolaylaştırılması konusu masaya yatırıldı.Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in ev sahipliğinde bir araya gelen federal hükümet, iş dünyası ve sendika yetkilileri 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek nitelikli işgücü göçünü düzenleyen yasayı görüştü. Görüşmenin sonucunda bir niyet beyanatı yayınlandı.

Buna göre Almanya nitelikli yabancı çalışanlar için cazip bir ülke haline getirilecek. Hükümet bu bağlamda Almanya'ya çalışmak üzere gelmek isteyen Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olmayan nitelikli kişilere vize işlemlerinde kolaylık sağlayacak. Ayrıca hükümet, yabancı çalışanların ülkelerinde edindikleri meslek diplomalarını tanıma sürecini de hızlandıracak.

Toplantıyı değerlendiren Başbakan Angela Merkel, yetenekli çalışanlar için rekabetin yüksek olduğunu kaydetti. Başbakan, bu çerçevede hükümet olarak yurtdışında daha fazla tanıtım yapmak ve Almanca öğrenilmesini teşvik etmek, yurtiçinde ise diploma tanıma süreçlerinin daha efektif biçimde yeniden yapılandırmak istediklerini kaydetti.