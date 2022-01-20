Almanya nüfusu yerinde sayıyor

Nüfusta gerilemeyi artan göç sayılarının engellediği belirtiliyor.Almanya'da nüfus 2021 yılı sonu itibarıyla 2019 ve 2020 sonunda kaydedilen rakamlarda sabit kaldı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre geçen yıl sonu itibarıyla nüfus 83 milyon 200 bin olarak kaydedildi.

Daire, durgunluğun nedenini ölüm sayısının büyük ölçüde artması ve yeni doğan sayısının aradaki farkı dengeleyememesi olarak açıkladı. Ölen ve doğanların sayısı arasındaki farkın artan göçle kapatıldığı bildirildi.

Ülke nüfusu, Almanya'nın yeniden birleştiği 1990'dan bu yana ağırlıklı olarak artış eğilimi göstermiş, bunda ülkeye göç önemli rol oynamıştı. Sadece 1998, 2003 ve 2010 yıllarında nüfusta gerileme kaydedildi. İstatistikçiler, 1972'den bu yana ölen sayısının doğanlardan daha yüksek olduğuna işaret ederek göç olmadan Alman nüfusunun 1972'den beri geriliyor olacağı değerlendirmesinde bulunuyor. 2021 yılı Ocak-Ekim dönemi verilerine göre Almanya'ya en fazla göç Romanya, Suriye ve Afganistan'dan geldi.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2021'de doğum sayısı da ölüm sayısı da bir önceki yıla göre arttı. Geçici rakamlara göre ülkede 775 bin ila 795 bin doğum gerçekleşirken 1 milyon 20 bin kişi yaşamını yitirdi. 2020 yılında 773 bin 144 doğum ve 985 bin 572 ölüm kaydedilmişti.

AFP / BK,ET

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