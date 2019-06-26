Almanya: Öldürülen Valinin Katil Zanlısı Suçunu Kabul Etti

Almanya’yı ayağa kaldıran Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesi olayıyla bağlantılı göz altına alınan zanlı aşırı sağcı Stephan Ernst, suskunluğunu bozdu ve suçunu kabul etti.

Ernst’in, Lübcke’yi mülteci tartışmalarının doruk noktasına ulaştığı 2016 yılında Başbakan Angela Merkel’in yabancı dostu tavrına destek verdiği ve "Bu ülkenin değerleri var. Bu değerleri benimsemeyen ırkçılar her zaman ülkeyi terk edebilirler. Bu özgürlük, her Alman’ın hakkı" sözlerinden ötürü öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında zanlının birçok başka siyasetçiyi ölümle tehdit ettiğini kabullendiği de bildirildi. Ernst’in olayı tek başına üstlendiğini açıklayan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Bu itirafla siyasi olduğu netleşen cinayeti aydınlatma çalışmaları sona ermedi. Bundan sonra ifadesinde söylediği gibi cinayeti tek başına planlayıp planlamadığını ve arkasında bir örgüt olup olmadığını ortaya çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Hükümet olarak yabancı ve Yahudi düşmanlığına hoşgörü gösteremeyeceklerini belirten Seehofer, "Toplumla aşırılar arasına bir çizgi çekmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Bakanın açıklaması, zanlının arkasında başka yardımcıları ile örgüt işi olabileceği şüphesinin sürdüğü şeklinde yorumlandı. Olayın görgü tanıkları, suikasttan sonra olay yerinden iki kişinin uzaklaştığını gördüklerini açıklamıştı.