Almanya: ‘Operasyonu En Sert Şekilde Kınıyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, Türkiye'nin Suriye'ye "Barış Pınarı Harekatı"nı başlattığını duyurmasından kısa bir süre sonra, Almanya’dan harekatı kınayan bir açıklama geldi. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, operasyonu "en sert şekilde kınadığını" açıkladı.

"İnsani felakete yol açar"

Askeri harekatın, bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını ve IŞİD'in yeniden güçlenmesi riskini artıracağını öne süren Maas, bu gelişmelerin insani bir felakete ve yeni bir sığınmacı dalgasına yol açabileceğini öne sürdü. Dışişleri Bakanı, operasyonun Suriye’de istikrara giden süreç açısından ilk adım olarak tanımladığı Anayasa Komitesi’nin oluşmasına paralel gerçekleştiğini ifade ederek, "Türkiye'yi harekatı sona erdirmeye ve güvenlik çıkarlarını barışçı yollardan izlemeye çağırıyoruz" dedi.

Almanya'da yeni sığınmacı dalgası endişesi

Almanya operasyon başlamadan önce temkinli açıklamalar yapmıştı. Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, dün yaptığı açıklamada, Almanya’nın, Türkiye’nin sınırında karşılaştığı güvenlik kaygılarının farkında olduğunu, ancak Suriye, IŞİD’e karşı kazanılan başarıların ‘tehlikeye atılmaması’ gerektiği konusunda da kaygıları bulunduğu söylemekle yetindi. Diplomatik çevreler, geçen hafta Ankara’yı ziyaret eden Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in meslektaşı Süleyman Soylu’yla olası bir operasyon ve Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge konularını ele aldığını ve Almanya’nın önceliğinin yeni bir sığınmacı dalgasının engellenmesi olduğunu söylediğini aktardı. Türk tarafının da Suriye’de sığınmacıların yerleştirileceği güvenli bölgenin yeni bir göç dalgasını engelleyeceğini belirttiği ve bu nedenle Almanya’nın desteğini istediği öğrenildi.