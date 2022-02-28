Almanya Ordusunu Güçlendiriyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat dördüncü gününü doldururken, Almanya, ordusuna 100 milyar Euro ek bütçe ayırma kararı aldı. Federal Alman Parlamentosu Bundestag Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını ve Almanya’nın Ukrayna’ya silah yardımı ele almak üzere özel oturumda bir araya geldi.

Oturumda bir konuşma yapan Başbakan Olaf Scholz, Almanya’nın bundan böyle her yıl gayri safi milli hasılasının yüzde 2’den fazlasını savunmaya ayıracağını da açıkladı. "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı tarihte bir dönüm noktası. Artık dünya eski dünya olmayacak. Bu duruma tepki vermemiz gerekiyor" diye konuşan ve Putin'in izlediği tutumu "insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendiren Scholz, "Sorun özünde şu: bundan sonra şiddetin hukuku, yasaları çiğnemesine izin verecek miyiz? Putin'in tarihi 19.yüzyıla geri çevirmesine izin vermeyeceğiz. Putin'in saldırganlığına verilecek cevabımız çok net" dedi.

Almanya’nın savunma politikalarında genel bir tutum değişikliğine giderek, orduya büyük oranda yatırım yapılacağını açıklayan ve Avrupa’da barışı güvence altına almak için gereken her fedakarlığa hazır olduğunu söyleyen Scholz, Alman ordusunun "yeni ve güçlü yeteneklere" ihtiyacı olduğunu da söyledi.

2022 bütçesinde bir kereye mahsus olmak üzere savunma harcamaları için 100 milyar Euroluk ek fon ayıracaklarını söyleyen başbakan, bu para ile yeni nesil savaş uçakları ve tankları özellikle Fransa ile birlikte üreteceklerini bildirdi. "Her yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinden fazlası ile savunmamız için yatırım yapacağız" diyen Scholz, bu açıklamayla yıllardır özellikle ABD ile yaşanan tartışmalı bir konuyu da noktaladı. ABD, son olarak eski Başkan Trump döneminde Almanya‘nın gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinin savunma bütçesine ayırması konusunda büyük baskı yapmış, eski Başbakan Merkel buna karşı çıkmıştı.

Scholz, Cumartesi akşam saatlerinde yaptığı sürpriz bir açıklamada Almanya’nın Ukrayna’ya silah satışı konusundaki tavrını da değiştirdiğini açıklamıştı. Scholz, geride kalan haftalarda, Alman yasalarına göre kriz ve savaş bölgelerine silah gönderilmesi yasağını gerekçe göstererek Ukrayna’ya silah göndermeyi kabul etmemişti. Ancak başbakan, "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı bir dönüm noktası. Bu, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenimizi tehdit eden bir durum. Bu durumda Vladimir Putin’in işgalci ordusuna karşı elimizden geldiği kadar Ukrayna’nın kendisini savunmasına destek olmak görevimizdir. Almanya, Ukrayna’nın yanındandır" şeklindeki sözleriyle, ülkeye silah satışının önünü açtı. Ukrayna’ya 1000 tanksavar ve 500 ‘Stinger’ tipi füze gönderilmesi kararlaştırıldı. Silahların en kısa zamanda Ukrayna’ya ulaştırılacağı açıklanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski Almanya’nın bu tutumuna teşekkür etti ve Twitter’dan, “Başbakan Scholz, böyle devam edin!” mesajını paylaştı.

Cumartesi akşamı bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock tartışmalara neden olan başka bir konuda da Almanya’nın tavrının değiştiğini ve Alman hükümetinin de Rus bankalarına SWIFT'te kısıtlamalar getirilmesinden yana olduğunu açıklamıştı. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit iki gün önce, 25 Şubat’ta, Rusya’yı SWIFT'ten çıkarmanın Alman iş dünyasına olumsuz etkisi olacağını ve bunun çok fazla hazırlık gerektireceğini söylemişti. Alman hükümetinin tavrını diğer AB ve başka ülkelerden gelen sert tepkiler nedeniyle değiştirdiği tahmin ediliyor.

Bu arada dünyanın dört bir yanında savaşa karşı çıkan barış hareketi tepkisini Almanya’da da ortaya koydu. Berlin’de düzenlenen barış mitingine polisin verilere göre en az 100 bin kişi katıldı. Aralarında çok sayıda Ukrayna bayrağı taşıyanların da olduğu göstericiler, Almanca, Rusça ve İngilizce taşıdıkları dövizlerde, "Ukrayna ile dayanışma", "Savaşa son", "Putin evine" gibi dövizler taşıdı.

