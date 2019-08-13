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Almanya plastik poşetleri tamamen yasaklayacak

13.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze plastik poşetlerin tamamen yasaklanacağını açıkladı.

Almanya plastik poşetleri tamamen yasaklayacak

Schulze, kararın poşetlerin parayla satılması uygulamasının istedikleri sonucu vermemesi üzerine alındığını söyledi.

Ülkede plastik poşet kullanımının 2015'ten bu yana yüzde 64 oranında azaldığı belirtiliyor.

Svenja Schulze paralı poşet uygulmasının plastik kullanımını "yeterince azalttığını ancak bunun arzu etikleri bir sonuç olmadığını" belirterek "Amacımız kullanıp atan bir toplum olmayı bırakmak ve daha az plastik kullanmak" dedi.

Çevre Bakanı, uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin tarih vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya poşet Plastik

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