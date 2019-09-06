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Almanya plastik poşetleri yasaklamaya hazırlanıyor

06.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

Almanya Çevre Bakanlığı plastik alışveriş poşetlerini yasaklamaya hazırlanıyor.

Almanya plastik poşetleri yasaklamaya hazırlanıyor

Hazırlanan tasarıya göre, yasağa uymayan işletmelere 100 bin euroya kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.Almanya Çevre Bakanlığı plastik alışveriş poşetlerinin gelecek yıldan itibaren yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarının bakanlıkların onayına sunulduğu ve 2020 yılının ilk yarısı içerisinde yürürlüğe girebileceği belirtiliyor. Tasarıya göre plastik poşet kullanımına devam eden işletmelere 100 bin euroya kadar hapis cezası verilebilecek. Bild gazetesinin konuyla ilgili iddiası Çevre Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

Bild gazetesi manavlarda, süpermarketlerde kullanılan ince, yırtılabilir poşetlerin ise yasak kapsamı dışında tutulduğunu yazdı. Bu torbaların yasaklanmasının daha büyük bir plastik tüketimine neden olacağı tahmin ediliyor. Zira bu durumda meyve ve sebzelerin tüketiciye daha fazla plastik kap ve ambalaj içinde sunulacağı, bunun da plastik tüketimini yeniden artıracağı sanılıyor. Ayrıca dayanıklı model plastik torbalar da yasak kapsamı dışında tutuldu. Biyolojik temelli ve biyolojik olarak yok olabilen plastik poşetlerin ise yasak kapsamı içinde olduğu kaydediliyor.

2016 yılındaki uzlaşma poşet tüketimini azalttı

Federal Hükümet ile Alman ticaret dünyası plastik poşetlerin tüketimini azaltma konusunda 2016 yılında uzlaşmaya varmıştı. Birçok dükkandan plastik poşetler kaldırılırken birçoğunda da paralı hale getirilmişti. Almanya’da plastik poşetlerin paralı hale getirilmesi tüketicinin plastik poşet kullanımını ciddi bir biçimde düşürdü ancak bu düşüş Federal Çevre Bakanlığı açısından yeterli olmadı.

Federal Hükümet'in elindeki rakamlara göre 2016 yılındaki uzlaşma piyasadaki plastik poşet tüketimini azaltma konusunda etkili oldu. Kişi başına plastik poşet tüketimi 2015 yılında 68 iken, 2017 yılında bu sayı 29'a, 2018 yılında ise 24’e düştü. Almanya bu rakamlarla Avrupa Birliği'nin 2025 yılına kadar kişi başına en fazla 40 poşet tüketimi hedefini çoktan tutturmuş durumda.

Federal Çevre Bakanlığı verilerine göre Almanya'da geçen yıl manavlarda, sebze ve meyve reyonlarında 3 milyardan fazla ince plastik poşet kullanıldı. Bunun tüketici başına 37 olduğu belirtilirken yüksek tüketimin nedeni olarak müşterilerin bu poşetleri parasız olduğu için tercih etmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

dpa, AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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