Almanya plastik poşetleri yasaklamaya hazırlanıyor

Hazırlanan tasarıya göre, yasağa uymayan işletmelere 100 bin euroya kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.Almanya Çevre Bakanlığı plastik alışveriş poşetlerinin gelecek yıldan itibaren yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarının bakanlıkların onayına sunulduğu ve 2020 yılının ilk yarısı içerisinde yürürlüğe girebileceği belirtiliyor. Tasarıya göre plastik poşet kullanımına devam eden işletmelere 100 bin euroya kadar hapis cezası verilebilecek. Bild gazetesinin konuyla ilgili iddiası Çevre Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

Bild gazetesi manavlarda, süpermarketlerde kullanılan ince, yırtılabilir poşetlerin ise yasak kapsamı dışında tutulduğunu yazdı. Bu torbaların yasaklanmasının daha büyük bir plastik tüketimine neden olacağı tahmin ediliyor. Zira bu durumda meyve ve sebzelerin tüketiciye daha fazla plastik kap ve ambalaj içinde sunulacağı, bunun da plastik tüketimini yeniden artıracağı sanılıyor. Ayrıca dayanıklı model plastik torbalar da yasak kapsamı dışında tutuldu. Biyolojik temelli ve biyolojik olarak yok olabilen plastik poşetlerin ise yasak kapsamı içinde olduğu kaydediliyor.