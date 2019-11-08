Almanya Pompeo’yu Ağırlıyor

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Almanya’yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başbakan Angela Merkel’le biraraya geldi.
Başbakanlık binasındaki görüşme öncesinde Merkel’le birlikte basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Berlin Duvarı’nın olduğu dönemde asker olarak Almanya’da bulunduğunu, şimdi ise "ülkenin çok yakın bir dostu" olarak Berlin’e geldiğini ifade etti. Pompeo, Almanya’daki temaslarında her fırsatta iki ülkenin ne kadar yakın ilişkileri olduğunu vurguladığını ve bundan sonra da zorlu uluslararası konularda ortak hareket edeceklerine inandığını kaydetti. Bakan Pompeo,ABD ve Almanya’nın NATO’yu güçlendirici politikalar izlemesi gerektiğini ve bu konuyu Merkel’le ele alacaklarını söyledi.
Afganistan, Ukrayna, Suriye ve Libya’daki gelişmeleri ele alacaklarını ifade eden Merkel ise, "Almanya uluslararası sorunların çözümüne daha aktif şekilde katkı sağlamak" istiyor dedi.
Merkel ve Pompeo’nun kapalı kapılar ardındaki buluşmasında, Washington ile Berlin arasında Almanya’nın savunma harcamalarını arttırması konusunda süren tartışmayı ele almaları bekleniyor. Uzun süredir ikili ilişkileri olumsuz etkileyen bu konuda, ABD Başkanı Donald Trump hemen her fırsatta gayrisafi milli hasılasının (GSYH) yüzde 1'ini savunmaya ayıran Almanya'nın bunu yüzde 2'ye çıkarması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı.
Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, kısa süre önce Almanya'nın diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte NATO'nun savunma harcamaları bütçesine daha fazla katkı sağlamayı hedeflediğini duyurdu.
Pompeo, Merkel’le buluşmadan katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD’nin NATO’ya desteğinin devam ettiğini, daha da güçlenmesini hedeflediğini, ancak birliğin değişen uluslararası koşullara ayak uydurmasının şart olduğunu, bunun için ‘gelişmesi ve değişmesi’ gerektiğini söyledi. ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki askerlerini çekme kararının Avrupalı ülkeler tarafından doğru yorumlanmadığını söyleyen Pompeo,"Avrupalı müttefiklerimiz Suriye konusunda bize destek vermeliler. Biz Kürtler’i yalnız bırakmadık, onlara desteğimiz sürüyor. Ancak Avrupa ülkelerinin anlaması gereken, oradaki hassas dengelerin önemi. Aksi takdirde yeni ve büyük bir göçmen akını tehlikesi söz konusu" şeklinde konuştu.
Çok sert sözlerle Rusya ve Çin’i eleştiren Pompeo, 30 yıl önce Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla özgürlüğün tüm dünyaya yayılacağına inananların yanıldığını, Rusya ve Çin’in otoriter yönetimleriyle insanların özgürlüğünü kısıtladığını, insan haklarını ayaklar altına aldığını, komşularını tehdit ettiğini ve duvar sürecinden ders çıkarmadıklarını savundu.
Pompeo, Almanya’nın Kuzey Akımı 2 adlı Rus gazını Avrupa‘ya getirecek gaz hattına destek vermesine ve Çinli Huaewei şirketinin Almanya’da 5G sistemini kuracak olmasına ABD olarak karşı olduklarını da tekrarladı. Amerikan yönetimi, Huawei’nin Çin adına casusluk yapabilecek telekominikasyon araçlarına sahip olduğu endişesiyle Almanya’nın bu konuda yapılan anlaşmayı iptal etmesini istiyor. Başkan Trump, Kuzey Akım 2 doğalgaz projesine yaptırımlar getirmeyi düşündüğü belirterek, Almanya’nın enerji konusunda Rusya’ya güvenmemesi gerektiğini söylemişti.
Tartışmalı Reagan heykeli açılıyor
Öte yandan Dışişleri Bakanı Pompeo, Berlin ziyareti kapsamında tarihi Brandenburg Kapısı’nın hemen yanındaki ABD Büyükelçiliği‘nde eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın heykelinin açılışını yapacak. Reagan, 12 Haziran 1987 tarihindeki Batı Berlin ziyareti sırasında, duvarın bulunduğu Brandenburg Kapısı önünde bir konuşma yapmış, bu konuşmasında dönemin Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'a seslenerek, ”Bu duvarı yık" çağrısında bulunmuştu. Alman yetkililer, Amerikan yönetiminin Reagan heykelinin Berlin’de bir meydana yerleştirilmesi fikrine karşı çıkmış, ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’de bunun üzerine söz konusu heykelin büyükelçilik binasının Brandenburg Kapısı’na bakan terasına yerleştirileceğini açıklamıştı.
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