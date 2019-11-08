Almanya Pompeo’yu Ağırlıyor

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Almanya’yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başbakan Angela Merkel’le biraraya geldi.

Başbakanlık binasındaki görüşme öncesinde Merkel’le birlikte basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Berlin Duvarı’nın olduğu dönemde asker olarak Almanya’da bulunduğunu, şimdi ise "ülkenin çok yakın bir dostu" olarak Berlin’e geldiğini ifade etti. Pompeo, Almanya’daki temaslarında her fırsatta iki ülkenin ne kadar yakın ilişkileri olduğunu vurguladığını ve bundan sonra da zorlu uluslararası konularda ortak hareket edeceklerine inandığını kaydetti. Bakan Pompeo,ABD ve Almanya’nın NATO’yu güçlendirici politikalar izlemesi gerektiğini ve bu konuyu Merkel’le ele alacaklarını söyledi.

Afganistan, Ukrayna, Suriye ve Libya’daki gelişmeleri ele alacaklarını ifade eden Merkel ise, "Almanya uluslararası sorunların çözümüne daha aktif şekilde katkı sağlamak" istiyor dedi.

Merkel ve Pompeo’nun kapalı kapılar ardındaki buluşmasında, Washington ile Berlin arasında Almanya’nın savunma harcamalarını arttırması konusunda süren tartışmayı ele almaları bekleniyor. Uzun süredir ikili ilişkileri olumsuz etkileyen bu konuda, ABD Başkanı Donald Trump hemen her fırsatta gayrisafi milli hasılasının (GSYH) yüzde 1'ini savunmaya ayıran Almanya'nın bunu yüzde 2'ye çıkarması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı.