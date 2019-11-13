Almanya Protestan Kilisesi'nde 770 cinsel istismar vakası

BERLİN (AA) - Almanya Protestan Kilisesi'ne (EKD) ait bakım yerlerinde 770 kişinin cinsel istismara uğradığı açıklandı.

Dresden'de düzenlenen EKD toplantısında konuşan rahip Kirsten Fehrs, geçen yıl başlatılan araştırma sonucunda kiliseye ait bakım yerlerinde 770 kişinin cinsel istismara uğradığını ve bunların bir çoğunu çocukların oluşturduğunun tespit edildiğini aktardı.

Fehrs, cinsel istismarların bir kısmının kiliselerin içinde vuku bulduğunu belirterek, bu tip vakaları araştırmak amacıyla ayrılan 1,3 milyon avro ödeneğe bir milyon avro daha katkıda bulunulacağını söyledi.

Toplantıda mağdurların hangi yıllarda ve tam olarak nerede cinsel istismara uğradıkları açıklanmadı.

Cinsel istismara uğrayan mağdurların sözcülüğünü yapan Kerstin Claus da kilisenin bu konuda yaptıklarını yetersiz bulduklarını vurgulayarak, bu konuda uzun zaman tereddüt yaşayan EKD'nin geç kaldığına dikkati çekti.

Claus, EKD'nin mağdurların ihtiyaçlarına odaklanmasını isteyerek tazminat konusunda şeffaf bir şekilde anlaşma yapılmasını ve mağdurların hakkının teslim edilmesi gerektiğini kaydetti.