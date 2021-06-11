Almanya riskli ülkeler için seyahat uyarısını kaldırıyor

Türkiye'nin de bu ülkeler arasında olacağı tahmin ediliyor.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, korona risk bölgesine yer alan ülkeler için yapılan seyahat uyarısının 1 Temmuz'da kaldırılacağını ve böylece 100'den fazla ülkeye turistik seyahatlerin mümkün olacağını açıkladı. Alman Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısını kaldıracağı ülkelerin isimlerini açıklamadı, ancak risk bölgesi listesinde bulunan ve Almanların en çok seyahat ettiği Türkiye'nin de bu ülkeler arasında olacağı tahmin ediliyor.

Alman hükümeti, 6 Haziran'da Türkiye'nin koronavirüs salgını ile ilgili risk seviyesini "yüksek insidans bölgesi" kategorisinden "risk bölgesi" kategorisine indirmişti. Böylece Türkiye'den Almanya'ya gelenlere uygulanan 5 ile 10 gün arasındaki karantina zorunluluğu kalkmıştı.

Almanya'daki şu anda geçerli olan uygulamaya göre son yedi gün içinde 100 kişide 50 kişinin üstüne çıktığı ülkeler riskli olarak kabul ediliyor. 1 Temmuz'dan itibaren ise 200 vakadan itibaren ve tehlikeli varyantların hızlı yayıldığı ülkeler risk bölgesine dahil edilecek.