Almanya Riskli Ülkelerden Gelenlere Corona Virüsü Testi Yapacak

Yetkililer, bir süredir karantina uygulamasının pratikte takibinin çok zor olduğunu, karantinada kalması gereken kişilerin bu kurala uyup, uymadığının yeterli sayıda personel bulunmadığı için kontrol edilemediğini dile getiriyordu. Corona virüsü testlerinin havalimanlarında hangi koşullar altında yapılacağı konusundaysa son çerçeve henüz belirlenmedi. Testin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı, ücretli olup, olmayacağı ve ücreti test yapılanın mı yoksa Sağlık Bakanlığı’nın mı karşılamak zorunda kalacağı gibi bir çok sorunun yanıtı bilinmiyor.

Türkiye’de yapılan testler kabul edilecek mi?

Testi pozitif çıkanlara uygulanacak prosedür de henüz belli değil. Eyaletlerin sağlık bakanlarının bugün tekrardan bir araya gelerek bu sorulara yanıt bulması ve özellikle mali ayrıntıları karara bağlaması bekleniyor. Bu uygulamanın başlatılması sonrasında, Türkiye’de yapılan testlerin kabul edilip, edilmeyeceği de henüz belirsizliğini koruyan bir konu.

Türkiye, Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından da tanınan PCR testinin Türkiye’de yaptırılması durumunda, Almanya’da tanınacağını açıklamıştı. Ancak son günlerde çok sayıda vatandaş, Almanya’ya girişte Türkiye’de yaptırdıkları testin çeşitli gerekçeler gösterilerek, kabul edilmemesinden şikayetçi oldu.

Yapılan değerlendirmelerde, Corona virüsü testinin sadece riskli ülkelerden dönenlere uygulanacak olması eleştiriliyor ve güvenli ülkeler listesinde yer alan İspanya, İtalya ve Hırvatistan gibi ülkelerindeki vaka sayısında artış yaşandığına dikkat çekiliyor. Bu ülkelerden dönenlerin, yaz tatilinin sona ermesiyle Almanya’daki Corona virüsü sayısını yükselteceği tahmin ediliyor. Nitekim tatilini İspanya’da yaptıktan sonra dönen dört kişilik bir ailenin bütün fertlerinde Corona virüsü tespit edilmesi, bu endişeleri doğrular nitelikte. Özellikle Alman turistlerin sıklıkla tercih ettiği İspanya’nın Mayorka adasında, eğlence yerlerinde, sahillerde sosyal mesafe sağlamadan, maske takmadan tatil yapan Almanları gösteren video paylaşımları endişeleri artırıyor.