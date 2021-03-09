Almanya Rus dezenformasyon kampanyalarının hedefinde

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EAD) tarafından salı günü Brüksel'de açıklanan bir raporda, Almanya'nın diğer tüm Birlik üyesi ülkelerden çok daha fazla Rusya kaynaklı dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığına dikkat çekildi.

Rusya'da Almanya'ya yönelik yanıltıcı bilgilerin hem siyasiler tarafından hem de Kremlin'e yakın medya aracılığıyla sistematik kampanyalarla yayıldığı ifade edilen raporda, bu bağlamda Alman politikacıların Rusya ile diyalogdan kaçınmakla suçlandıklarına vurgu yapıldı.

Yanıltıcı, aldatıcı, yalan ve yanlış bilgilerin derlendiği AB bünyesindeki "AB vs. Disınfo” adlı veri bankasında Almanya hakkında 2015'in sonundan bu yana 700'den fazla dezenformasyon vakasının kaydedildiği bildirildi. Söz konusu veri bankasında, aynı zaman dilimi içiresinde Fransa hakkında en az 300, İtalya hakkında en az 170, İspanya hakkında ise 40'dan fazla dezenformasyon kaydının bulunduğu belirtildi.

Raporda, Rus hükümetinin Alman politikacıların "Rus korkusu" yaydıklarına ilişkin bir kanaat oluşturmaya çalıştığı belirtilerek, Rus medyasında çıkan bazı haberler kaynak gösterildi.