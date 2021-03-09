“Almanya Rus Dezenformasyon Kampanyalarının Kıskacında”

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Almanya Rusya’nın yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarının en önemli hedefi haline geldi. Raporda hem siyasi düzeyde hem de Kremlin yanlısı medya kuruluşları tarafından yürütülen dezenformasyon kampanyalarında, “Almanya’nın Rusya düşmanlığı yaptığı” yolunda imaj oluşturma amacı güdüldüğü bildiriliyor. Rusya’nın Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar sonrasında kurulan ve 2015’ten bu yana Rus medyasında AB ülkeleriyle ilgili haberleri değerlendiren Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, Almanya ile bağlantılı 700’den fazla yalan haber yayınlandığını, aynı dönem içinde Fransa’ya yönelik 300, İtalya’ya yönelik 170 ve İspanya ile ilgili sadece 40 "yanıltıcı, yalan ve yanlış bilgi" içeren haber yayıldığını belirlemiş. Bu haberlerde, “Alman politikacıların Rusya ile diyaloğu engellediği, Almanya’da yaşayan Ruslar’ın sistematik olarak baskı altında tutulduğu” gibi konuların işlendiği saptanmış.

Rapor, Rusya’nın Almanya’ya yönelik dezenformasyon kampanyasının resmi yetkililerin onayı ile Almanya’da da yayın yapan RT ve Sputnik adlı medya kanalları üzerinden yürütüldüğüne işaret ediyor. Rus devleti tarafından finanse edilen ve bütçeleri kısa süre önce yükseltilen bu medya kuruluşlarının Almanya’daki kadro ve teknik imkanlarını genişletmeyi hedeflediği belirtilirken, bu durum Rusya’nın Almanya’ya yönelik dezenformasyon kampanyalarını önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaştıracağının bir işareti olarak yorumlanıyor. Maas: “Şaşırmadım” Raporun kendisini şaşırtmadığını söyleyen Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya’nın hedefinin Almanya ve AB’deki demokratik kurumları ve demokrasiye olan güveni zayıflatmak olduğunu açıkladı. Alman hükümetinin Rusya’nın tutumunu endişeyle izlediğini kaydeden Maas, Berlin’in yanlış haberciliğe ve siber saldırılara karşı AB çapında ortak mücadele başlatmayı hedeflediğini de duyurdu. Maas, Almanya’nın dezenformasyon kampanyalarına "olumlu bir gündemle" tepki vereceğini söyleyerek, Rusya’daki sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıracakları ve Rus medyası tarafından oluşturulan Almanya imajını düzeltecekleri bilgisini verdi.